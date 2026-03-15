Sheynnis Palacios, miss Universo 2023, habló con La Teja en el Festival Picnic: “Me siento en casa”

Con un vestido camisero negro abierto, un sujetador con pedrería al descubierto y botas vaqueras, la miss Universo 2023, Sheynnis Palacios, no pasó desapercibida en la primera fecha del Festival Picnic.

La exreina de belleza fue parte de los invitados especiales de la productora Jogo al mediático festival, que arrancó a la 1 de la tarde de este sábado en el Centro de Eventos Pedregal, en San Antonio de Belén, en Heredia.

Sheynnis Palacios derrochó belleza en el Festival Picnic. Fotografía: Manuel Herrera F. (Manuel Herrera F.)

LEA MÁS: Exmiss Universo y otras celebridades internacionales del Internet entre los invitados al Festival Picnic

Su belleza y simpatía llamaron la atención

Palacios atrajo muchas miradas no solo por su evidente belleza, sino también por la simpatía y cordialidad con la que atendió a quienes la abordaron para pedirle una foto o saludarla mientras se desplazaba por diferentes puntos del recinto.

La Teja estuvo entre quienes se “tropezaron” con la nicaragüense, quien no dudó en conversar con este medio sobre su regreso a Costa Rica, su presencia en el festival y su vida tras el reinado universal.

“Pura vida, mae”, fue la primera reacción de Sheynnis cuando se le preguntó qué significaba volver al país ahora sin los protocolos que tenía cuando ostentaba el título de belleza.

Costa Rica tiene un significado especial para ella

Palacios celebró estar de vuelta en Costa Rica, un país que para ella tiene un significado muy especial, ya que la acerca a su natal Nicaragua, al que no ha podido regresar debido a la dictadura Ortega Murillo.

“Yo me siento siempre en casa cada vez que estoy en Costa Rica”, nos dijo con evidente emoción.

LEA MÁS: Sheynnis Palacios disfrutó paseo en Isla Tortuga antes del Festival Picnic

Sheynnis Palacios lució bellísima. Fotografía: Manuel Herrera F. (Manuel Herrera F.)

Primera vez en el festival

La también presentadora explicó que es la primera vez que asiste al festival en Tiquicia.

“Es mi primera vez en este festival y vengo con expectativas de pasarla bien, de gozarla, de llenarme de energía y de buena vibra, y lo estoy viviendo al máximo. Cuando me invitaron dije que tenía que estar ahí y aquí estoy”, comentó.

Palacios contó que viajó acompañada de su mejor amigo y confesó que estaba muy emocionada por ver a varios artistas del cartel. Entre los que más esperaba estaban Rels B, Young Miko, Maná y Kapo.

“Me encantó haber visto a Kapo, pero llegué un poquito tarde”, reconoció con simpatía.

Su vida después del reinado

La exmiss Universo también habló con La Teja sobre cómo ha sido su vida tras finalizar su reinado mundial de belleza, en el 2024.

“Mi vida ha sido maravillosa, excelente, llena de muchas oportunidades, conociendo el mundo, trabajando mucho. Ahorita estoy construyendo mi propia conferencia, trabajando como embajadora de marcas, como tv ‘host’ y ‘host’ independiente; en esas andamos”, reveló.

Sheynnis Palacios hasta accedió a tomarse fotos con la gente. Fotografía: Manuel Herrera F. (Manuel Herrera F./Manuel Herrera F.)

Además, explicó que actualmente está visitando con mayor libertad algunos países que conoció durante el certamen, algo que antes no podía hacer con tanto tiempo y libertad debido a la agenda de la organización.

LEA MÁS: Sheynnis Palacios aterrizó en Costa Rica… y su llegada pasó desapercibida

“Es la primera vez que estoy conociendo (Costa Rica) y los diferentes lugares que visité en el Miss Universo pero con más tiempo y mayor disfrute”, comentó.

Sheynnis Palacios confirmó que solo asistirá al Picnic de este fin de semana, por lo que no estará presente en la segunda jornada del festival, programada para el 21 de marzo.