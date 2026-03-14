Exmiss Universo y otras celebridades internacionales del Internet entre los invitados al Festival Picnic

Una querida exmiss Universo y celebridades internacionales del Internet figuran entre los invitados especiales a la edición 2026 del Festival Picnic.

El llamado festival más grande de Centroamérica celebra su primera fecha este sábado 14 de marzo en el Centro de Eventos Pedregal. La segunda jornada será el 21 de marzo.

Sheynnis Palacios, miss Universo 2023, visitó Isla Tortuga antes de pegarse la fiesta en Picnic 2026. Fotografía: Instagram Sheynnis Palacios. (Instagram Sheynnis bydan/Tomada de Instagram de Sheynnis Palacios)

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De lujo

Entre los invitados que robarán la atención de las miles de almas que asisten cada año a esta actividad estará miss Universo 2023, Sheynnis Palacios.

La colombiana Carolina Picorios asistirá al Picnic 2026. Fotografía: Instagram. (Instagram/Instagram)

La nicaragüense llegó a nuestro país el jueves y este viernes conoció la paradisíaca Isla Tortuga junto con el resto de “invitados de honor” al festival, que convoca público nacional e internacional.

A la exreina de belleza se suman otros asistentes de lujo que invitó la productora Jogo, responsable del Picnic, todos con miles, y algunos hasta millones, de seguidores en redes sociales.

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Brenda Zambrano aseguró estar lista para el Picnic. Fotografía: Instagram. (Instagram/Instagram)

Más celebridades

Entre esos están las influencer colombianas Sofía Castro (7,9 millones de seguidores en Instagram) y Carolina Picorios (1 millón), las mexicanas Amarante Venegas (con 4,6 millones) y Brenda Zambrano (5,6 millones), y la actriz y creadora de contenido venezolana Brigitte Bozzo (6 millones).

“Pura vida en Costa Rica. Estamos listos ‘pal’ Picnic”, escribió Picorios en sus redes junto con fotos de su viaje por isla Tortuga.

A ese grupo de guapas y famosas estrellas de las redes sociales se suma el panameño Sam Castillo, estilista y vloguero de viajes.

Brigitte Bozzo está feliz de estar en Costa Rica para el Picnic 2026. Fotografía: Instagram. (Instagram/Instagram)

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La primera fecha del Picnic 2026 se inició a la 1 de la tarde y, conforme avanzan las horas, el Pedregal luce cada vez más lleno.