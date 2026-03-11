Esta es la famosa reina de belleza que aparecerá en el Picnic y ya emociona a muchos

El Picnic Festival sigue sorprendiendo con invitados especiales y esta vez se confirmó la presencia de una figura que es muy querida por muchos ticos.

La modelo nicaragüense, Sheynnis Palacios, estará en el festival. (Instagram/Instagram)

Sheynnis Palacios, ganadora de Miss Universo 2023, estará presente en el festival que se realizará este 14 de marzo en el Centro de Eventos Pedregal.

La noticia la compartió la propia Sheynnis por medio de su cuenta de Instagram, donde publicó el afiche oficial del evento, algo que de inmediato llamó la atención de sus seguidores, especialmente de los costarricenses, que le tienen mucho cariño por su simpatía.

Aunque llega como invitada especial, muchos esperan verla disfrutar de los conciertos que tendrá el festival durante ese día.

Sheynnis Palacios, Miss Universe 2023, es una de las invitadas especiales de Picnic. (Instagram)

Entre los artistas que se presentarán este sábado están Maná, Ozuna, Tyga, Yandel, Lasso y Jessi Uribe, entre muchos otros.

Más invitados internacionales

La producción del festival también anunció que llegarán otras figuras internacionales como Isabela Delgado y la colombiana Sofía Castro.

El Picnic Festival Centroamérica se realizará los días 14 y 21 de marzo en el Centro de Eventos Pedregal, donde miles de personas llegarán para disfrutar de música en vivo, gastronomía y diferentes experiencias.

Todo apunta a que este fin de semana el ambiente en Pedregal estará cargado de música, invitados especiales y mucha fiesta.