Jhayco es el último artista sorpresa que cierra el cartel de Picnic Fest 2026

Picnic Fest 2026 cerró su lista de artistas con el anuncio de Jhayco, uno de los nombres más esperados por el público

Por Yerlin Gómez Izaguirre

Uno de los momentos que genera mayor expectativa entre los seguidores del Picnic Fest 2026 es la revelación de sus artistas invitados.

La productora Jogo se estaba guardando dos sorpresas y confirmó primero a Ozuna para la fecha inaugural, y hace tan solo unos minutos anunció oficialmente a Jhayco para la segunda jornada del evento.

Fechas y sede confirmadas

El festival se llevará a cabo los días 14 y 21 de marzo de 2026 en el Centro de Eventos Pedregal, consolidándose como uno de los encuentros musicales más relevantes del primer trimestre del año. La presencia de artistas internacionales refuerza su proyección regional.

Jhayco fue anunciado hace unos minutos por la productora. (Gabriela Gago)

Cartel completo por día

La primera fecha contará también con la participación de Maná, Tyga, Young Miko, Rels B, Yandel, Kapo, De la Rose, Tokischa, Kybba, Original Koffee, Alpha Blondy, Tarrus Riley, Jerry Di, Lasso, Fuerza Dread, Rising Sound, Shel Dixon, Khriztian GG, Diego C, 4Bes y Jessi G.

Para la segunda jornada, además de Jhayco, estarán Christina Aguilera, Christian Nodal, Mora, Simple Plan, Juanes, Trueno, Bomba Estéreo, Lunay, Rainao, Enanitos Verdes, Yan Block, Orishas, Juan Duque, Corina Smith, Tapón, VooDoo, Sonámbulo, Sonia Sol, Asian L y Joi.

Las entradas para el show se pueden adquirir por medio de eticket.cr.

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

