Lucero y Mijares toman una inesperada decisión a pocos días de su concierto en Costa Rica

A pocos días de presentarse en el país, Lucero y Mijares anunciaron la cancelación de su concierto

Por Yerlin Gómez Izaguirre

A pocos días del concierto programado en Costa Rica, Lucero y Mijares informaron oficialmente la cancelación del evento.

La noticia tomó por sorpresa a los seguidores, especialmente porque semanas atrás se había anunciado una promoción de entradas 2x1 para incentivar la asistencia.

Comunicado oficial sin reprogramación

El anuncio se realizó mediante un comunicado publicado en redes sociales, en el que se aclaró que la decisión responde a factores externos.

Las entradas para el concierto de Lucero y Mijares serán reembolsadas en su totalidad. (Albert Marín)

“Con mucho pesar informamos que el evento Lucero & Mijares en Costa Rica ha sido cancelado por motivos ajenos a la producción y a los artistas.

“Todas las entradas serán reembolsadas en su totalidad. Lamentamos las molestias que esto pueda causar y esperamos encontrarnos muy pronto. Gracias por su comprensión y apoyo”, explica el informe.

Tras el anuncio, los fans manifestaron su tristeza y descontento en los comentarios.

