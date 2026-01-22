Carin León cancela conciertos en México tras ser diagnosticado con una enfermedad delicada

El cantante Carin León tuvo que cancelar sus conciertos programados en el Palenque de la Feria de León, en México, para los días 22 y 23 de enero, luego de presentar complicaciones de salud.

LEA MÁS: Iron Maiden en concierto: estos son los precios de las entradas y la fecha en que saldrán a la venta

Diagnóstico confirmado

“El artista fue diagnosticado con dengue y se encuentra siguiendo las indicaciones médicas para su pronta recuperación”, señala el comunicado oficial compartido en las redes sociales del intérprete. Las presentaciones fueron reprogramadas para febrero.

LEA MÁS: Campo de Girasoles en San Carlos sorprende con anuncio inesperado tras aviso de cierre

Mensaje al público

“Agradecemos la comprensión del público; esta decisión se tomó priorizando la salud y recuperación del artista, así como la calidad del show”, indica el informe oficial difundido por su equipo de trabajo.

Carin León retomará sus presentaciones el próximo mes. (Jose Cordero/Jose Cordero)

El mexicano se presentó recientemente en Costa Rica el 7 de noviembre en el Estadio Nacional, como parte de su exitosa gira Boca Chueca Tour 2025.