Carin León cancela conciertos en México tras ser diagnosticado con una enfermedad delicada

Carin León suspendió dos conciertos tras revelar un problema de salud que obligó a modificar su agenda artística

Por Yerlin Gómez Izaguirre

El cantante Carin León tuvo que cancelar sus conciertos programados en el Palenque de la Feria de León, en México, para los días 22 y 23 de enero, luego de presentar complicaciones de salud.

Diagnóstico confirmado

“El artista fue diagnosticado con dengue y se encuentra siguiendo las indicaciones médicas para su pronta recuperación”, señala el comunicado oficial compartido en las redes sociales del intérprete. Las presentaciones fueron reprogramadas para febrero.

Mensaje al público

“Agradecemos la comprensión del público; esta decisión se tomó priorizando la salud y recuperación del artista, así como la calidad del show”, indica el informe oficial difundido por su equipo de trabajo.

07/11/2025, San José, Estadio Nacional, Concierto de Carin Leon.
Carin León retomará sus presentaciones el próximo mes. (Jose Cordero/Jose Cordero)

El mexicano se presentó recientemente en Costa Rica el 7 de noviembre en el Estadio Nacional, como parte de su exitosa gira Boca Chueca Tour 2025.

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

