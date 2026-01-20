Iron Maiden en concierto: estos son los precios de las entradas y la fecha en que saldrán a la venta

Iron Maiden celebrará su 50 aniversario con la gira mundial Run For Your Lives, un espectáculo diseñado para rendir homenaje a su trayectoria musical.

El show incluirá un setlist especial con canciones de sus primeros nueve álbumes, muchas de ellas interpretadas en vivo solo en esta gira conmemorativa.

Cita en el Estadio Nacional

En esta ocasión, la banda se presentará en el Estadio Nacional el jueves 8 de octubre, marcando su regreso tras su última visita en 2016 como parte del tour “The Book of Souls”.

Iron Maiden celebrará 50 años de trayectoria con una gira especial. (FRANCESCO DEGASPERI/Francesco Degasperi/ AFP)

El concierto promete convertirse en un reencuentro esperado por miles de seguidores que han acompañado a la agrupación durante décadas.

Precios y localidades disponibles

Las entradas para Run For Your Lives estarán disponibles a través de eticket.cr

Las localidades habilitadas incluyen Trooper de pie con un precio de ₡71.600, Platea/Balcón por ₡59.600, Sombra a ₡47.700, Gramilla de pie a ₡41.800 y Gradería Norte y Sur por ₡33.500. Todos los precios incluyen cargos por servicio e impuestos.

Acceso por edades y condiciones

Las zonas ubicadas en gramilla serán exclusivas para personas mayores de 18 años. En el caso de graderías, se permitirá el ingreso de menores de edad siempre que asistan acompañados por una persona adulta.

Fechas de preventa y venta general

La venta de boletos se realizará en tres etapas. La preventa AMEX estará disponible los días 2 y 3 de febrero. Posteriormente, del 4 al 6 de febrero, se habilitará la preventa para tarjetas de crédito BAC. La venta general para todo tipo de tarjetas iniciará el 7 de febrero a partir de las 10 a.m.

Banda invitada para el concierto

Como invitados especiales se presentará The Raven Age, banda británica de heavy metal formada en Londres en 2009 por George Harris y Dan Wright. Harris es hijo de Steve Harris, bajista y fundador de Iron Maiden, lo que refuerza el vínculo entre ambas agrupaciones.