Iron Maiden despierta emoción en Costa Rica con enigmático anuncio que ilusiona a sus fans

Un video publicado por Move Concerts desató una ola de emoción entre los seguidores de Iron Maiden

Por Yerlin Gómez Izaguirre

Los seguidores del heavy metal en Costa Rica reaccionaron con entusiasmo luego de que la productora Move Concerts compartiera un misterioso clip que alimenta rumores sobre la visita de la icónica banda Iron Maiden.

En él se ve una mano encendiendo un pastel con el número 50, aludiendo al aniversario de la agrupación, y unos ojos rojos brillando que los fans asociaron con Eddie, la icónica mascota de la banda.

Reacciones de los seguidores

La frase de Move Concerts: “¿Cómo creían que los dejaríamos por fuera? Seguiremos siendo parte de la historia junto a ustedes" generó numerosos comentarios.

Iron Maiden generó emociones entre los fans del heavy metal. (Erick Estrella)

Los seguidores esperan que la productora confirme si la agrupación, que visitó la región hace diez años, está por anunciar una nueva presentación en Costa Rica.

