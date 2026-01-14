Grupo Frontera en Costa Rica: conozca la fecha, lugar y precios de las entradas

Grupo Frontera, una de las agrupaciones más destacadas del regional mexicano, confirmó su presentación en Costa Rica como parte de su tour 2026 “Triste pero bien c*brón”.

Esta gira marcará su regreso a los escenarios tras una pausa en sus giras desde 2023 y forma parte de una agenda internacional que los llevará por Sudamérica, Centroamérica, México y Europa.

LEA MÁS: Kany García en concierto: este día inicia la venta de entradas y estos son los precios

Jogo, la productora encargada del concierto en el país, compartió todos los detalles de este evento que es uno de los más esperados por los costarricenses.

El concierto de Grupo Frontera se realizará en Parque Viva el 26 de abril. (JOHN DURAN)

Fecha y lugar del concierto

El concierto se realizará el sábado 26 de abril en el Anfiteatro Parque Viva, donde la banda se encontrará con el público en un espectáculo que promete cercanía y una producción de alto nivel.

LEA MÁS: ¡Lucero y Mijares en Costa Rica! Lanzan promoción en entradas ante la alta expectativa por el show

La presentación será exclusiva para personas mayores de 12 años, quienes deberán ingresar acompañadas por una persona adulta.

Venta de entradas y preventas

La venta de entradas estará organizada en distintas etapas. La preventa para clientes AMEX se habilitará el 15 de enero.

Posteriormente, la preventa BAC estará disponible del 16 de enero al 1 de febrero. La venta general, abierta para todo tipo de tarjetas, iniciará el 2 de febrero.

Todos los boletos se podrán adquirir exclusivamente a través de www.eticket.cr, a partir de las 10 a.m.

Precios y beneficios

Los precios de las localidades varían entre ₡45.000 y ₡125.000. Durante las preventas AMEX y BAC, las personas tarjetahabientes podrán acceder a un 20% de descuento, además del beneficio de Tasa Cero BAC.

Todas las localidades cuentan con esta opción de financiamiento, disponible durante la preventa y hasta agotar existencias.

Expectativa por el espectáculo

“Grupo Frontera tiene algo muy especial: conectan desde la emoción. Sus canciones han cruzado fronteras, suman millones de reproducciones y cada vez más personas se identifican con lo que cuentan.

“Para nosotros es una alegría enorme volver a traerlos a Costa Rica y hacerlo con una producción de alto nivel, como el público ya está acostumbrado a vivir en nuestros conciertos. Sabemos que va a ser un show muy cercano y con una energía increíble en vivo”, comentó Adrián Gutiérrez, gerente general de Jogo.

Los seguidores de la banda ya pueden irse preparando para disfrutar en vivo de éxitos como “El amor de su vida”, “Que vuelvas”, “Por qué será” y “Frágil”.