Kany García en concierto: este día inicia la venta de entradas y estos son los precios

La cantante Kany García se presentará el próximo 15 de mayo en el Anfiteatro Coca-Cola, en Parque Viva.

Este miércoles 14 de enero la productora Move Concerts dio a conocer los detalles de la venta de entradas para que los fans no se queden sin su espacio.

Fechas de preventa y venta general

Los boletos saldrán a la venta en distintas etapas. La preventa para clientes American Express estará disponible los días 16 y 17 de enero. Posteriormente, los tarjetahabientes BAC podrán acceder a la preventa los días 18, 19 y 20 de enero.

Kany García se presentará en Parque Viva. (Facebook)

La venta general para todo tipo de tarjetas, tanto de débito como de crédito, iniciará el 21 de enero. Todas las etapas de venta estarán habilitadas a partir de las 10 a. m. a través del sitio oficial www.eticket.cr.

Precios según localidades

La productora Move Concerts habilitó diversas zonas con precios diferenciados. Los sectores 501, 505, 401 y 405 tendrán un costo de ¢35.800. Las localidades 502, 504, 402 y 404 estarán disponibles por ¢43.000, mientras que los sectores 503 y 403 tendrán un precio de ¢53.700.

A estos se suman las zonas 101 y 103, con un valor de ¢59.700. La localidad 102 costará ¢65.600 y el sector 102 Platinum, correspondiente a las primeras 10 filas, tendrá un precio de ¢77.500. Estas dos últimas áreas contarán con asientos numerados.

Información importante para el público

Todos los precios ya incluyen cargos por servicio e impuestos. Al tratarse de un concierto para todo público, los menores de edad deberán asistir acompañados por un adulto.