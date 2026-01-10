¡Lucero y Mijares en Costa Rica! Lanzan promoción en entradas ante la alta expectativa por el show

El próximo 6 de febrero, Lucero y Mijares se presentarán en Parque Viva en un concierto que ha generado gran expectativa entre el público.

La cita promete convertirse en un punto de encuentro para quienes han seguido la trayectoria de ambos artistas y esperan revivir canciones que marcaron distintas etapas de sus vidas.

Entradas con promoción especial

Una buena noticia que surgió en los últimos días es la promoción especial de entradas 2x1, perfecta para quienes aún no han adquirido su boleto.

Parque Viva será el escenario del esperado concierto del 6 de febrero. (Albert Marín)

Los precios en fase 2 van desde los 19.700 colones por persona en la localidad de gramilla, hasta los 97.100 colones en la localidad Golden Circle VIP Oro.

Dónde comprar los boletos

Las entradas para el concierto pueden adquirirse a través de la plataforma oficial eticket.cr, donde el público puede consultar disponibilidad, localidades y condiciones de la promoción vigente.

Una noche de grandes éxitos

El repertorio incluirá canciones como “Se me olvidó olvidarte”, “Encontrarnos de nuevo” y “El privilegio de amar”, entre otros temas que forman parte de la historia musical de ambos artistas.