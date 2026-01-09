Pablo Alborán confirma Centroamérica en su gira mundial y Costa Rica entra en la lista

Pablo Alborán generó revuelo entre sus seguidores tras anunciar los países que formarán parte de su nueva gira internacional, denominada Global Tour KMO, con la que recorrerá varios países durante 2026 y 2027.

El artista español compartió la noticia a través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, donde detalló el amplio recorrido que realizará.

Centroamérica aparece en la gira internacional

Dentro del listado de países confirmados, Centroamérica figura como una de las regiones incluidas en el tour, lo que ha generado gran expectativa entre el público. En el anuncio se menciona a Guatemala, Costa Rica, El Salvador y Panamá como parte del itinerario.

Pablo Alborán compartió en redes sociales la lista de países que visitará como parte de su tour. (Jose Cordero)

Un recorrido que iniciará en Sudamérica

La gira Global Tour KMO arrancará en Chile en febrero de este año y continuará por Argentina, Colombia, Ecuador y Perú. Posteriormente, Pablo Alborán cruzará a Europa para presentarse en Portugal y España, antes de volver al continente americano.

El recorrido también incluye México, Estados Unidos y Puerto Rico, así como Francia, Reino Unido, Italia, Alemania y Rumanía, consolidando una de las giras más ambiciosas de su carrera.

¿Hay confirmación oficial para Costa Rica?

En Costa Rica se presentará en setiembre de este año, pero hasta el momento ninguna productora ha confirmado el lugar ni el inicio de la venta de entradas.

En otros países ya se habilitó la compra de boletos, por lo que los seguidores costarricenses se mantienen atentos a los próximos anuncios que puedan confirmar la esperada visita del cantante.