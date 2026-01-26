Ya inició la preventa de entradas para el concierto de Sebastián Yatra, ¿cuánto cuestan?

Este martes inició la preventa de entradas para el concierto de Sebastián Yatra en Costa Rica, evento que forma parte de su gira internacional “Entre Tanta Gente Tour”.

El artista colombiano se presentará el próximo 9 de mayo en Parque Viva, donde interpretará algunos de sus mayores éxitos ante el público local.

Precios de las entradas

Los boletos tienen precios que van desde los ₡35.800 hasta los ₡83.500, montos que incluyen cargos por impuestos y servicios, de acuerdo con la localidad seleccionada.

Ya están a la venta los boletos para el esperado concierto de Sebastián Yatra.

Etapas de venta

La preventa para clientes American Express estará habilitada desde este lunes y hasta el martes 27 de enero. Posteriormente, las personas con tarjetas BAC podrán adquirir sus entradas entre el 28 y el 29 de enero.

La venta general para todo tipo de tarjetas iniciará el 31 de enero, a partir de las 10 a.m.

Las entradas se encuentran disponibles a través de la plataforma oficial eticket.cr.