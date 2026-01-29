¡Vuelve el “papá” de todos! Chayanne confirma concierto en el Estadio Nacional y ya hay fecha

El cantante puertorriqueño Chayanne anunció a través de sus redes sociales que ofrecerá un concierto el próximo 22 de mayo en el Estadio Nacional, esto como parte de su tour “Bailemos otra vez”.

La noticia generó gran expectativa entre sus seguidores, quienes desde ya esperan su regreso.

Un artista cercano a su público

Esta presentación confirma el vínculo especial del artista con el público local, ya que en abril del año anterior también se presentó en el mismo recinto con un espectáculo que reunió a miles de personas.

El Estadio Nacional será el escenario del concierto de Chayanne. (BLieve Entertainment/Cortesía)

Venta de entradas y repertorio

Las entradas estarán disponibles próximamente a través de eticket.cr.

El espectáculo incluirá canciones como “Dejaría todo”, “Yo te amo”, “Un siglo sin ti”, “Torero” y “Atado a tu amor”, consolidando una noche cargada de romanticismo y nostalgia.