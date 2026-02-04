Ozuna se sumará a los artistas invitados a Picnic Fest 2026

La productora Jogo anunció este martes que Ozuna será el primer artista sorpresa confirmado para el Picnic Fest 2026, generando entusiasmo entre los seguidores del evento.

El cantante urbano se presentará durante la primera fecha del festival, programada para el 14 de marzo de 2026.

Fechas y sede del festival

El Picnic Fest 2026 se llevará a cabo los días 14 y 21 de marzo en el Centro de Eventos Pedregal, recinto que contará con múltiples escenarios, zonas gastronómicas y experiencias de marca.

Ozuna se presentará en la primera fecha de Picnic Fest.

La venta general de entradas inició el pasado 20 de diciembre.

Cartel de alto nivel internacional

Además de Ozuna, el festival contará con artistas como Christina Aguilera, Tyga, Christian Nodal, Simple Plan, Trueno, Young Miko, Yandel, Mora, Juanes, Rels B y Maná.

La organización confirmó que el segundo artista sorpresa será anunciado este martes a las 5 p.m., reforzando la expectativa en torno al evento.