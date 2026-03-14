Sheynnis Palacios disfrutó paseo en Isla Tortuga antes del Festival Picnic

La Miss Universo 2023, Sheynnis Palacios, ya se encuentra en Costa Rica para disfrutar del Picnic Festival Centroamérica 2026, el evento musical más grande de la región.

Antes de que arranquen los conciertos, la modelo nicaragüense aprovechó para turistear y se escapó a Isla Tortuga, donde compartió imágenes que rápidamente llamaron la atención en redes sociales.

La exreina de belleza publicó varias fotografías en Instagram mientras disfrutaba de un paseo en yate, acompañada por un grupo de amigos y rodeada del paisaje del Pacífico costarricense.

Sheynnis Palacios (Archivo/Archivo)

Un “pre” del Picnic en Isla Tortuga

En las imágenes compartidas por Sheynnis Palacios, la modelo aparece luciendo un vestido de baño mientras posa frente al mar con Isla Tortuga de fondo, uno de los destinos turísticos más populares de Costa Rica.

La publicación fue acompañada por un mensaje donde celebró su visita al país.

“Qué rico, Pura Vida Costa Rica, el pre del Picnic”, escribió la nicaragüense en su cuenta de Instagram.

El paseo se dio justo antes del inicio del Picnic Festival Centroamérica 2026, que tendrá su primera jornada este sábado, mientras que la segunda fecha del evento se realizará el siguiente fin de semana.

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Las fotos compartidas por la Miss Universo 2023 rápidamente se llenaron de comentarios de seguidores que destacaron su belleza y celebraron su presencia en Costa Rica.

Muchos usuarios aprovecharon para darle la bienvenida al país, mientras que otros resaltaron lo bien que luce en las imágenes tomadas durante el paseo en yate.

El Picnic Festival Centroamérica es considerado uno de los festivales de música más grandes de la región, con artistas internacionales y una asistencia masiva en cada edición.

Sheynnis Palacios, Miss Universo 2023, disfruta de Isla Tortuga antes del Picnic Festival 2026. (Instagram Sheynnis bydan/Tomada de Instagram de Sheynnis Palacios)

Sheynnis Palacios, Miss Universo 2023, disfruta de Isla Tortuga antes del Picnic Festival 2026. (Instagram Sheynnis bydan/Tomada de Instagram de Sheynnis Palacios)

Nota realizada con ayuda de IA