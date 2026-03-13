Revelan posible setlist de Maná para su show en Picnic Fest 2026

El Picnic Fest 2026 se celebrará los próximos 14 y 21 de marzo y se ha convertido en uno de los eventos musicales más esperados del año.

Tras la llegada del grupo Maná al país, la página especializada en conciertos Backstage Magazine publicó el posible setlist que la banda interpretaría durante su presentación en el Centro de Eventos Pedregal.

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Entre las canciones que podrían sonar están Déjame entrar, De pies a la cabeza, Manda una señal, Labios compartidos, Vivir sin aire, Mariposa traicionera, Corazón espinado, Clavado en un bar, Eres mi religión, En el muelle de San Blas, Rayando el sol y Oye mi amor, entre otros éxitos.

Esta es una fotografía de la agrupación en Los Ángeles. Foto: Instagram (Maná/Instagram)

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Festival con artistas internacionales

El sábado 14 de marzo, además de Maná, el festival contará con presentaciones de artistas como Ozuna, Young Miko, Yandel y De La Rose.

Para la siguiente fecha también están programados Jhayco, Christina Aguilera, Christian Nodal, Juanes, Trueno y Lunay, entre otros artistas que completarán la cartelera del evento.