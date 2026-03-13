Farándula

Padre de Ana Bárbara lanza duras declaraciones tras escándalo de presunta infidelidad de Ángel Muñoz

La polémica surgió luego de que la periodista costarricense Adriana Toval asegurara haber tenido una relación con el esposo de Ana Bárbara

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Por Yerlin Gómez Izaguirre

La controversia en torno a Ana Bárbara continúa generando reacciones luego de que surgieran versiones sobre una supuesta infidelidad de su esposo, Ángel Muñoz, con la periodista costarricense Adriana Toval.

La comunicadora aseguró públicamente que habría tenido una relación con el esposo de la cantante. La situación provocó diversas reacciones dentro del entorno familiar de la artista.

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Uno de los que se pronunció fue su padre, Antero Ugalde, quien habló sobre el tema en una entrevista con el comunicador Carlos Alberto por medio de su canal de YouTube.

Instagram Ana Bárbara
Ana Bárbara no tiene buena relación con su familia. (Ana Bárbara/Instagram)

Fuertes declaraciones del padre

Durante la conversación, el padre de la cantante expresó su postura sobre los rumores que circulan en torno a la pareja.

“Tenía que suceder, esta niña confía en todo el mundo. Desprecia a toda su familia por irse con ese; ahora tiene que pagar las consecuencias”, mencionó.

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Antero Ugalde
Don Antero Ugalde es el papá de Ana Bárbara. (Carlos Alberto Comunicador Oficial/YouTube)

Sobre el supuesto audio en el que el esposo habría dicho que quería quitarle la casa a la cantante, don Antero expresó lo siguiente: “Ella sabía que era un bandolero el amigo ese, un cazafortunas”.

Hasta ahora, Ana Bárbara no ha reaccionado públicamente a la polémica. Además, desde hace algunos años se conoce que la cantante mantiene una relación distante con su familia.

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Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

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