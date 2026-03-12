Balerom da la cara ante acusaciones de supuesta conversación con menor y dijo todo esto

El músico Andrés de la Espriella, conocido artísticamente como Balerom, se pronunció públicamente después de que circulara en redes sociales una publicación donde se le acusa de haber mantenido conversaciones con una menor hace aproximadamente 15 años.

La polémica surgió luego de que la cuenta Mujeres Alerta compartiera en Instagram unas supuestas capturas de mensajes entre el artista y una joven que tenía en ese entonces 17 años, en las que se mencionan sus edades y la posibilidad de encontrarse.

Ante la difusión del contenido, el músico decidió responder por medio de un video y varios mensajes en sus redes sociales.

El músico costarricense fue directo en sus respuestas. (Cortesía)

“Yo no sé si ustedes han notado que a mí cada cierto tiempo, como una vez al año, me atacan las ‘feminazis’ y yo he llegado a entender que es un miedo político y andan buscando cómo deteriorar mi imagen”, comentó el artista.

La respuesta del artista

Según explicó Balerom, considera que los ataques se repiten con el paso del tiempo y que podrían estar relacionados con posiciones políticas y con el crecimiento de su presencia pública.

“Estos videos son más para la gente que no me conoce”, señaló, al tiempo que aseguró que decidió hablar del tema para evitar que las acusaciones sigan repitiéndose.

El músico costarricense compartió varios videos con sus declaraciones.

Mensajes de defensa y respuesta directa

En su pronunciamiento, el artista compartió además mensajes de amigas que lo defendieron públicamente y relataron experiencias personales con él, describiéndolo como una persona respetuosa.

Asimismo, republicó la publicación en la que se le acusa y respondió directamente con un mensaje.

“Vea, señora de 31 años, y me cuenta cómo fue que eso ocurrió, porque como muchas sabrán, yo soy un mae quitado para los besos y más con desconocidas. Venga y dé la cara, señora, se le cae el circo. Yo ni me expreso así.... Busque oficio mejor”, escribió el artista.

Balerom dice que ha sido atacado varias veces con este tipo de acusaciones.

El músico también señaló que decidió responder porque tiene familia y una hija, y porque considera que este tipo de acusaciones pueden afectar su imagen pública y sus presentaciones artísticas.

Además, indicó que no tiene tiempo para iniciar procesos legales contra cada persona que lo difame, aunque aseguró que está dispuesto a hablar sobre el tema.

“Aquí estoy para dar la cara, yo no me ando ocultando en ningún lado de nadie”, finalizó.

Horas después, el PANI le confirmó a La Teja que “interpuso una denuncia ante la Fiscalía de Hechos de Violencia contra Niñas, Niños y con base en denuncia que ingresó a las líneas de consulta, que incluyen redes sociales”.