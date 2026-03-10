¿Despidieron a Mariana Ovares tras el escándalo de Mike Blanco? Esto dijo la influencer sobre su empleo

La influencer Mariana Ovares decidió pronunciarse públicamente sobre los rumores que circulaban en redes sociales acerca de una supuesta pérdida de su trabajo, luego de la polémica en la que se le ha mencionado por su amistad con el creador de contenido Mike Blanco.

La controversia comenzó cuando el influencer fue criticado en redes sociales la semana anterior por presuntas conversaciones indebidas con personas menores de edad y hasta el momento, Mike no se ha pronunciado públicamente sobre estas acusaciones.

Mientras tanto, Mariana recibió múltiples críticas en redes sociales e incluso aseguró haber recibido amenazas si asistía a la marcha del 8 de marzo, conocida como 8M, por aparentemente encubrir el caso, lo cual ella ha negado.

Mariana Ovares salió a aclarar lo que pasó con su trabajo en Amazon. (Mariana Ovares/Instagram)

La influencer responde a los rumores

Ante las especulaciones, la creadora de contenido decidió aclarar la situación mediante un video publicado en su cuenta de TikTok.

“¿Qué tan cierto es que yo perdí mi trabajo por todo esto? Definitivamente todos estos días he leído demasiadas cosas que no son ciertas. Entre esas, vienen las consecuencias de lo que fue todo esto en mi vida.

“Gente, yo siempre les conté que yo trabajaba investigando fraude. Siempre trabajé en mi casa, yo tenía work from home permanente. Nunca conocí a mis compañeros, por eso me pareció súperraro ver a uno de ellos afirmando que mi perfil estaba inactivo en una línea de mensajes que decía que a mí me habían despedido”, inició Mariana.

Explica por qué su perfil aparece inactivo

Posteriormente, Ovares explicó que nunca había revelado públicamente el nombre de la empresa para la que trabajaba, pero confirmó que se trata de Amazon.

La influencer indicó que su perfil laboral sí aparece inactivo, pero aclaró que esto ocurrió porque renunció voluntariamente el pasado martes a las 10 de la mañana.

El escándalo relacionado con Blanco salió a la luz el pasado martes 3 de marzo, cuando la tiktoker Abril de Abril publicó el caso.

Un día después reveló los nombres de las personas que, según indicó, estarían implicadas en la situación.

“No renuncié por lo que se venía, ni me despidieron por lo que pasó”, mencionó la joven.

También explicó que actualmente estudia y cuenta con experiencia laboral en el área de call center, además de dominar inglés y portugués.

Según dijo, su renuncia estaba prevista en algún momento debido a que planea retomar su carrera profesional, la cual había mantenido en pausa.