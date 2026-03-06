El influencer Mike Blanco recibe otra mala noticia tras las fuertes acusaciones en su contra

El influencer Mike Blanco continúa enfrentando consecuencias muy negativas, tras la filtración de supuestas conversaciones con menores de edad.

La polémica ha provocado que el creador de contenido pierda seguidores en sus redes sociales y también contratos con varias marcas con las que colaboraba.

LEA MÁS: Otra poderosa empresa rompe relación comercial con creador de contenido Mike Blanco

A estas repercusiones se suma su salida de la Sele de Creadores de Contenido, organización que confirmó la decisión mediante un comunicado publicado en su cuenta.

Mike Blanco fue desligado de otro proyecto. (Mike Blanco/Instagram)

Comunicado oficial

“La Sele de Creadores de Contenido Costa Rica informa que Mike Blanco ha sido separado del equipo, con efecto inmediato.

LEA MÁS: Redes sociales de Mike Blanco se desploman tras investigación y denuncia en su contra

“En consecuencia, se da por terminada cualquier relación o colaboración vinculada a la organización y se retirará de nuestras plataformas el contenido en el que participaba”, escribió el equipo.

El influencer había sido considerado para disputar algunos partidos con la Sele de Creadores, pero debido a la polémica ya no continuará formando parte del proyecto.