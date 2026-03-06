Farándula

El influencer Mike Blanco recibe otra mala noticia tras las fuertes acusaciones en su contra

El influencer Mike Blanco enfrenta otra consecuencia tras la filtración de conversaciones con menores de edad

Por Yerlin Gómez Izaguirre

El influencer Mike Blanco continúa enfrentando consecuencias muy negativas, tras la filtración de supuestas conversaciones con menores de edad.

La polémica ha provocado que el creador de contenido pierda seguidores en sus redes sociales y también contratos con varias marcas con las que colaboraba.

A estas repercusiones se suma su salida de la Sele de Creadores de Contenido, organización que confirmó la decisión mediante un comunicado publicado en su cuenta.

Mike Blanco fue desligado de otro proyecto. (Mike Blanco/Instagram)

Comunicado oficial

“La Sele de Creadores de Contenido Costa Rica informa que Mike Blanco ha sido separado del equipo, con efecto inmediato.

“En consecuencia, se da por terminada cualquier relación o colaboración vinculada a la organización y se retirará de nuestras plataformas el contenido en el que participaba”, escribió el equipo.

El influencer había sido considerado para disputar algunos partidos con la Sele de Creadores, pero debido a la polémica ya no continuará formando parte del proyecto.

Mike era parte de un proyecto con varios creadores de contenido del país. (Selección Creadores de Contenido Costa Rica/Instagram)
