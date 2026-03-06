A Mike Blanco se le derrumba el “reinado” que construyó por años

Antes del giro que dio este jueves el caso del creador de contenido Mike Blanco, el influencer ya enfrentaba serias consecuencias tras la filtración de supuestas conversaciones con menores de edad que habrían ocurrido años atrás.

El caso estalló a inicios de esta semana en redes sociales, paradójicamente la misma plataforma donde Blanco construyó la popularidad, fama y comunidad en redes que lo convirtió en una figura conocida del mundo del “entretenimiento digital” en Costa Rica.

Mike Blanco es un creador de contenido que actualmente está siendo investigado por contactos indebidos con menores de edad. Fotografía: Instagram Mike Blanco. (Instagram/Instagram)

Durante días, el influencer enfrentó un fuerte juzgamiento público, reflejado en una pérdida constante y sensible de seguidores en Instagram y TikTok –entre ambas perdió miles– y el retiro de contratos de trabajo con conocidas y poderosas marcas de Costa Rica.

Ministerio Público confirma investigación contra Mike Blanco

La polémica escaló este jueves cuando el Ministerio Público confirmó la apertura de una investigación contra el creador de contenido.

“La Fiscalía Adjunta de Género informó que este miércoles ordenó abrir una investigación por los hechos que usted consulta. El caso se remitió al OIJ para que ahí se realice la investigación correspondiente, bajo dirección funcional de la Fiscalía”, confirmó el Ministerio Público tras una consulta de La Teja.

La investigación formal inició el miércoles, el mismo día en que comenzaron a evidenciarse las primeras consecuencias públicas para el influencer.

Mike Blanco pierde miles de seguidores en Instagram y TikTok

Uno de los impactos más visibles ha sido la fuga de seguidores en sus redes sociales, donde Blanco había consolidado su comunidad digital.

Un análisis realizado por este medio a su perfil de Instagram muestra que en los últimos días su comunidad digital ha disminuido.

Según datos del sitio especializado Not Just Analytics, el perfil de Instagram del influencer pasó de 133 mil seguidores a 122 mil en una semana.

A Mike Blanco se le desploman sus seguidores en Instagram. (Instagram/Instagram)

Esto significa que habría perdido cerca de 10 mil seguidores en pocos días, entre ellos la creadora de contenido Mariana Ovares, quien anteriormente era considerada cercana al influencer y ahora ya no lo sigue.

La caída continúa con el paso de los minutos y también se refleja en TikTok, una de las principales plataformas de Blanco.

De acuerdo con datos del sitio especializado HyperAuditor, en los últimos 30 días el balance de su cuenta es negativo, con un -1,98% de crecimiento, lo que implica que habría perdido más de 7 mil seguidores en ese periodo. Actualmente cuenta con casi 347 mil seguidores.

Marcas rompen relaciones comerciales con el influencer

Además del impacto en redes sociales, el creador de contenido enfrenta otro golpe: la ruptura de contratos con importantes marcas.

La primera empresa en tomar esa decisión fue Burger King, que anunció el miércoles la finalización de cualquier vínculo comercial con el influencer.

“Como medida preventiva y en atención al contexto actual, la empresa ha decidido dar por concluído el acuerdo por servicios profesionales establecido con el señor Blanco y ha retirado de sus plataformas digitales los contenidos en los que participaba”, indicó la cadena en un comunicado.

La cadena de comida rápida Burger King fue de las primeras en romper "relaciones de trabajo" con Mike Blanco. (redes/Instagram)

Luego se sumó Tienda Monge, que también confirmó el fin de su relación comercial.

“Como parte de nuestra responsabilidad corporativa y ante las recientes publicaciones realizadas sobre situaciones personales del creador de contenido Mike Blanco, informamos que hemos finalizado nuestra relación comercial por servicios profesionales con él”, señaló la empresa.

Además, la marca eliminó los contenidos publicitarios que había publicado junto al influencer.

“Desde ayer (miércoles) hemos procedido a eliminar los contenidos que fueron publicados en su colaboración. En Tienda Monge, nuestra prioridad siempre ha sido y será el respeto, la integridad y el bienestar de nuestros clientes y de toda la población”, agregó la compañía.

Horas después, este jueves, también se pronunció la empresa de telecomunicaciones Kölbi, del Instituto Costarricense de Electricidad.

“Hemos tomado medidas inmediatas y hemos suspendido toda relación comercial con el señor Mike Blanco”, indicó la empresa en sus redes sociales.

La compañía explicó que las colaboraciones con el influencer habían sido limitadas y en apariciones puntuales.

“Las colaboraciones con esta persona fueron específicas y limitadas a pocas apariciones puntuales”, señaló el comunicado.

Mike Blanco guarda silencio en medio de la polémica que enfrenta. (Instagram/la teja)

Mike Blanco guarda silencio en medio de la polémica

En medio del escándalo y la apertura de la investigación judicial, Mike Blanco no ha emitido declaraciones públicas.

Hasta el momento, el creador de contenido no responde llamadas ni mensajes, y la única actividad visible en sus redes sociales es la constante pérdida de seguidores que alguna vez lo llevaron a consolidar su popularidad en Internet.

