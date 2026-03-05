¿Qué es grooming?, el delito por el que estarían investigando al creador de contenido Mike Blanco y cuánto podría ir a la cárcel

Mike Blanco es un creador de contenido muy seguido en TikTok quien ahora es investigado por el Ministerio Público por supuestamente pedir fotografías íntimas a menores. (redes/Instagram)

El creador de contenido Mike Blanco está siendo investigado por el Ministerio Público por, supuestamente, solicitar a menores de edad fotografías íntimas, cuyo delito es actualmente conocido como ‘grooming’.

Según explicó el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), el ‘grooming’ ocurre cuando una persona adulta contacta a una niña, niño o adolescente a través de internet con fines sexuales.

Este acercamiento suele darse mediante redes sociales, aplicaciones de mensajería o incluso videojuegos en línea. En muchos casos, el adulto se hace pasar por otra persona —a veces incluso por alguien de edad similar— para ganarse la confianza de la víctima.

Una vez que logra ese vínculo, el agresor puede intentar manipular a la persona menor de edad para obtener fotografías íntimas, sostener conversaciones de contenido sexual o incluso concretar encuentros.

En Costa Rica este comportamiento es delito desde el 2013 y está tipificado en el Código Penal como “seducción o encuentros con menores por medios electrónicos”. La legislación establece penas de hasta cinco años de cárcel.

Además, en 2021 se aprobó la Ley N.º 10020, que creó un marco legal más amplio para prevenir, combatir y sancionar este tipo de conductas.

Datos de la Unidad de Análisis Criminal del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) muestran que entre el 1 de enero de 2024 y el 3 de setiembre de 2025 se registraron 125 denuncias relacionadas con este delito.

Abril de Abril es la que hizo las acusaciones en contra de Mike Blanco

Lleva a delitos más graves

Para Rodolfo Meneses López, abogado del PANI e integrante de la Comisión Nacional contra el Grooming, este tipo de conductas puede ser la puerta a delitos aún más graves.

“El delito de seducción en línea puede ser la puerta para otros delitos sexuales como abuso sexual, violación, corrupción o la difusión de material de abuso sexual infantil”, explicó.

El especialista también señaló que es clave que padres y madres acompañen a sus hijos en el uso de internet y que las personas adolescentes denuncien cualquier situación sospechosa.

Según datos del Ministerio Público de Costa Rica, entre enero y junio del 2025 se reportaron 28.193 personas menores de edad ofendidas por supuestos delitos sexuales, incluyendo casos relacionados con grooming. Durante todo el 2024 la cifra alcanzó 42.057 menores identificados como posibles víctimas.

¿Cómo prevenir el grooming?

Para prevenir este delito, las autoridades recomiendan varias medidas para reducir el riesgo en internet como: no aceptar solicitudes de amistad de personas desconocidas. Usar contraseñas seguras y diferentes en cada cuenta.

Es importante también no publicar datos personales o información sensible y configurar la privacidad en redes sociales.

Si desea más información el PANI dispone de la línea 1147 y el WhatsApp 8989-1147. También se pueden presentar denuncias confidenciales ante el OIJ al 800-800-0645 o mediante el sistema de emergencias 9-1-1.