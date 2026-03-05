Ministerio Público ordena investigar a influencer Mike Blanco tras denuncias que circularon en redes

El Ministerio Público ordenó abrir una investigación contra el creador de contenido Mike Blanco, luego de que en redes sociales surgieran señalamientos sobre presuntos acercamientos indebidos con menores de edad.

La Fiscalía Adjunta de Género confirmó que el caso comenzó a investigarse formalmente este miércoles.

“La Fiscalía Adjunta de Género informó que este miércoles ordenó abrir una investigación por los hechos que usted consulta. El caso se remitió al OIJ para que ahí se realice la investigación correspondiente, bajo dirección funcional de la fiscalía”, indicaron desde la oficina de prensa del Ministerio Público.

El creador de contenido Mike Blanco queda bajo investigación judicial. (redes/Instagram)

Investigación queda en manos del OIJ

Tras la apertura del expediente, las diligencias quedaron a cargo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que deberá recolectar pruebas y determinar si existen elementos para continuar con el proceso penal.

Por el momento, las autoridades recalcan que se trata de una investigación en etapa inicial.

En medio de la polémica generada en redes sociales, algunas marcas que trabajaban con el creador de contenido anunciaron la finalización de sus vínculos comerciales.

Una de ellas fue Burger King, que comunicó públicamente que decidió dar por concluido el acuerdo por servicios profesionales que mantenía con Blanco.

Hasta ahora, los hechos señalados no han sido confirmados por las autoridades y forman parte de las diligencias que apenas comienzan dentro del proceso investigativo.