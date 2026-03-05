Burger King se prenuncia por sus colaboraciones con el creador de contenido Mike Blanco y toma fuerte decisión

La empresa Burger King Costa Rica emitió un comunicado con respeto a su alianza con el creador de contenido Mike Blanco. (Cortesía /Cortesía)

La cadena de comida rápida Burger King Costa Rica se pronunció públicamente tras las consultas surgidas en torno al creador de contenido Mike Blanco, quien en los últimas horas ha sido señalado en redes sociales por presuntas conductas inapropiadas contra menores de edad.

Por medio de una declaración oficial, la empresa aclaró que no tiene ninguna vinculación con las situaciones de carácter personal que han sido expuestas públicamente y que involucran al influencer.

LEA MÁS: Ivette Cortés pasó de contar historias en TikTok a hacer reír en radio Omega

Mike Blanco es un creador de contenido que genera videos en TikTok. (redes/Instagram)

No obstante, indicó que, como medida preventiva y atendiendo el contexto actual, decidió dar por concluido el acuerdo por servicios profesionales que mantenía con Blanco.

Asimismo, la empresa informó que procedió a retirar de sus plataformas digitales todos los contenidos en los que aparecía el tiktoker.

Este fue el comunicado que difundió la cadena de comidas rápidas por el caso del creador de contenido Mike Blanco. (redes/Instagram)

Burger King explicó que esta determinación responde a un criterio de prudencia y responsabilidad corporativa, con el objetivo de actuar de manera coherente ante cualquier situación que pueda generar inquietud en la opinión pública.

En el comunicado, la marca reiteró su compromiso con una actuación íntegra y responsable, subrayando que este será su único pronunciamiento oficial relacionado con el tema.

Abril de Abril es la que hizo las acusaciones en contra de Mike Blanco

LEA MÁS: Agencia retira campañas de publicidad en las que participa el creador de contenido Mike Blanco

La decisión se suma a las reacciones de otras empresas y agencias que han optado por pausar o finalizar colaboraciones con el influencer, quien fue acusado por otra creadora de contenido de, supuestamente, pedirle fotografías íntimas a menores de edad.

La Teja ha intentado conversar con el tiktoker respecto a estas acusaciones, pero no hemos obtenido respuesta y él tampoco ha subido nada a sus redes sobre este tema.