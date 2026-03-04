Agencia retira campañas de publicidad en las que participa el creador de contenido Mike Blanco

Mike Blanco es un creador de contenido que hace videos principalmente en TikTok. (redes/Instagram)

Las marcas que trabajan con el creador de contenido Mike Blanco reaccionaron a a la polémica en redes sociales y decidieron romper relaciones luego de que surgieran señalamientos en su contra por, presuntamente, escribirle a menores de edad y solicitarles fotografías.

Las denuncias comenzaron a circular en plataformas como TikTok y X, luego de que una usuaria identificada como “Abril de abril” denunciara lo que, al parecer, hizo eso con unas familiares suyas y a eso le sumaron otras supuestas evidencias.

La tiktoker subió un video en esta red relatando que, según su versión, Blanco mantuvo una relación sentimental con una familiar de aproximadamente 15 años, cuando él tenía 21, esto en el año 2019.

Abril de abril además señaló que, posteriormente, otras dos menores de su círculo familiar —de 12 y 13 años— también habrían recibido mensajes por parte del influencer en los que, aparantemente, les pedía que le pasaran fotos íntimas.

Según explicó, ella tuvo conocimiento de la situación hasta el año pasado, ya que las adolescentes habrían guardado silencio por la notoriedad del creador de contenido y la presión que implicaba su exposición pública.

Además de los testimonios, en la red social X se difundieron capturas de pantalla con mensajes atribuidos al influencer, los cuales tendrían un tono sugestivo e inapropiado para dirigirse a las supuestas personas menores de edad. La usuaria afirmó que, incluso, intentó comunicarse directamente con Blanco para confrontarlo por lo ocurrido, pero que este no respondió a sus mensajes.

Evitar la revictimización

Abril señaló que decidió hacer pública la situación con cautela, con el fin de evitar la revictimización de las menores, y subrayó la vulnerabilidad de niñas y adolescentes frente a este tipo de conductas.

También indicó que, su intención no era generar linchamiento digital, sino visibilizar una problemática que, asegura, muchas veces se silencia.

Abril de Abril es la que hizo las acusaciones en contra de Mike Blanco

Tras la difusión de estos señalamientos, la agencia HV Talentos, que es una escuela de creadores de contenido y a la cual pertence Blanco, informó que procedió a retirar las campañas publicitarias en las que él había participado.

La agencia HV Talentos comunicó que Mike Blanco, creador de contenido, ya no pertenece a grupo de talentos. (redes/Instagram)

La empresa aclaró que no mantiene un contrato de representación vigente con el influencer, aunque confirmó haber trabajado con él en proyectos puntuales. Asimismo, señaló que no respalda comportamientos que vayan en contra de sus valores y que esas serían sus únicas declaraciones sobre el tema.

Este medio intentó comunicarse con el joven creador de contenido para conocer su posición ante dichas acusaciones; sin embargo, al cierre de esta publicación no se obtuvo respuesta. De momento, tampoco ha hecho ninguna publicación en sus redes al respecto.