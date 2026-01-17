Ella es Amanda Cárther Betancour, la mujer trans de las noticias que sueña con llegar a la televisión

Amanda Cárther Betancour es una mujer trans de 28 años, oriunda de Golfito, que se vino a vivir a San José hace 10 años en busca de una oportunidad laboral que le permitiera ayudar a su familia a salir adelante.

Por su condición de mujer trans, encontrar trabajo en la capital fue imposible para ella. Ante la situación, se vio obligada a incursionar en el comercio sexual en el centro de San José, algo que no oculta.

Amanda Cárther Betancour tiene 28 años. Fotografía: Cortesía Amanda Cárther. (Cortesía/Cortesía)

LEA MÁS: Él es el muchacho de nombre “raro” que hoy da noticias en Telenoticias

De la mano de sus labores nocturnas, comenzó a producir contenido en TikTok y a afianzar una comunidad virtual que, tiempo después, la impulsó a desarrollar su proyecto Playo Noticias, una página noticiosa e informativa de la realidad nacional.

Cárther conversó con La Teja sobre ella, su proyecto de nombre “polémico” y sus aspiraciones ahora que hasta las marcas las comenzaron a contratar por los miles de seguidores que tiene su plataforma.

¿Quién es Amanda Cárther Betancour?

Amanda es una trans que se vino de Golfito hace casi 10 años con una mentalidad muy diferente, porque venía a trabajar, pero me encontré que el trabajo era muy escaso y más con la condición de que era una chica trans.

Eso fue en el 2015 y era más complicado acceder al sector laboral y me tocó ejercer el comercio sexual. Luego conocí la plataforma de TikTok y empecé a hacer videos y a viralizarme por medio de las redes sociales haciendo noticias nacionales, hasta que nació Playo Noticias.

¿Ya no trabaja en el comercio sexual?

Ya no tanto porque me han salido bastantes oportunidades como patrocinios, publicidad y la promoción de emprendimientos y cosas así que me pide la gente y yo les hago una nota en mi plataforma.

Amanda Cárther Betancour da noticias sobre lo que pasa en Costa Rica

LEA MÁS: Repretel ficha a periodista, modelo y surfista de 19 años como su nueva presentadora

¿Hace cuánto surgió Playo Noticias?

Es un proyecto que va para el año de haber salido en redes sociales y surgió como una idea entre amigas “de la esquina”. Estaba con ellas y pasó un accidente en la esquina, justamente donde nosotras laboramos, y le dije a una de ellas que lo reportáramos y lo subiéramos a las redes y así fue.

Recuerdo que fue un accidente en las cercanías de la Alianza Francesa como a las 3 de la tarde. Sin maquillaje y sin nada, nos fuimos al lugar y ahí empezamos a documentar. Fue el primer video que se viralizó en redes y lo que me motivó a hacer la plataforma informativa.

Viajera: Arreglada: Artista: Le fascina ir a la playa y meterse al mar. No puede salir a la calle sin llevar su cabello bien arreglado. También hace espectáculos de drag queen.

¿A qué le da visibilidad en su proyecto?

Al sector laboral en la comunidad trans, a los sucesos que pasan en Costa Rica, a las personas desaparecidas. Siempre doy énfasis a lo que pasa en San José de noche, a lo que pasa en la calle y los insultos que nos llevamos como mujeres trans, y siempre trato de exponer los casos que hayan marcado las vidas de las mujeres trans.

¿Cómo ha tomado el público este proyecto?

La gente lo ha tomado muy bien. La misma gente me llama, me escribe y me manda las noticias porque tengo un número de teléfono solamente para que Costa Rica se comunique conmigo y me pueda enviar las noticias que quiera que yo reporte. He recibido mucha aceptación, tanto de gente adulta como de niños, y cuando camino por la calle hay gente que me pide fotos y me felicita por esta plataforma; eso me llena mucho como persona.

Amanda Cárther Betancour es presentadora del "noticiero" Playo Noticias. Fotografía: Cortesía Amanda Cárther. (Cortesía/Cortesía)

¿Cuál es la dinámica de este proyecto?

Por lo general saco siempre noticias cada dos días a la semana. Me informo lo más que puedo y hago una nota amplia pero rápida y concreta y la expongo con mi carisma. Todo mi equipo es parte de la comunidad trans: desde la persona que me graba hasta la persona que me transporta a los lugares y me edita los videos. Es un colectivo de mujeres trans quienes trabajamos en este proyecto.

¿Cómo percibe la credibilidad de la plataforma al ser una mujer trans la que está detrás de la idea?

Me he empoderado mucho como mujer trans. Me apoderé de la palabra “playo” no para tomarlo como una ofensa sino más bien para cambiar la percepción de ese concepto y hacerlo ver más positivo y no sentirnos discriminadas o rechazadas cuando escuchamos esa palabra. Esta plataforma me ha ayudado a visualizarnos.

LEA MÁS: Nueva periodista de Repretel sufrió la pérdida de alguien muy querido en un lamentable suceso

¿Qué ha sido lo mejor que le ha dejado ese proyecto en este año?

Definitivamente, el amor de la gente. El apoyo que he recibido de toda la gente cuando camino por San José, el apoyo en redes sociales, que los números hablan por sí solos. Me llena mucho que cada vez que visito algún lugar, hay alguna noticia por reportar y no lo dudo en contarla.

¿Se siente famosa?

No, soy una persona normal, común y corriente como todos. Siempre he dicho que famosas son Lady Gaga, Shakira y Britney Spears, que son leyendas.

¿Le gustaría trabajar en la tele?

Es uno de mis sueños poder estar en televisión nacional con mi propio programa y entrevistando a la gente de la farándula. Siempre me he visualizado en un programa de televisión.

¿Cómo ve las posibilidades para cumplir ese sueño?

No las veo tan lejanas. Tengo mucha gente que me está apoyando y espero poder lograrlo. Ahorita me estoy capacitando; en febrero empiezo a estudiar animación y locución, entonces el plan es aprender un poquito más, terminar mis estudios y llegar a laborar.

Amanda Cárther Betancour le han salido muchas oportunidades comerciales tras lanzar Playo Noticias. Fotografía: Cortesía Amanda Cárther. (Cortesía/Cortesía)

¿Hacia dónde quiere llevar el proyecto?

Tengo un canal de YouTube con todas las noticias que publico, música y shows drag, porque también soy artista drag y tengo dos pódcast en mente para lanzar este año. Uno que se llama “Normalicemos ver a una trans” para exponer las historias de mujeres trans que, por ejemplo, están en el mercado laboral. Y el otro se llama “Playos de traba”, porque quiero ir a las comunidades del país a reportar sus problemáticas.

La plataforma la llevó a ser embajadora de algunas marcas…

Cuando me empezaron a subir los números en redes sociales, mucha gente se empezó a comunicar conmigo y eso me ayudó bastante, porque me han colaborado y yo hago algo que me gusta y disfruto. A esas personas les agradezco por creer en mí.

LEA MÁS: Periodista de Repretel desafía el peligro y la altura con su talento que la lleva por los aires