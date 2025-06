Nueva periodista de Repretel sufrió la pérdida de alguien muy querido en un lamentable suceso

Sheyla Paniagua trabaja en Repretel desde inicios de abril. Fotografía: Cortesía Sheyla Paniagua. (Cortesía/Cortesía)

Sheyla Paniagua es la nueva periodista de Repretel. La vecina de San José trabaja en la televisora de La Uruca desde el 8 de abril y Noticias Repretel es su “casa”.

La nacida en Nicaragua, pero nacionalizada costarricense hace cuatro años, llegó al país siendo una niña de 6 años, porque su papá vino aquí a abrir un negocio.

A los 28 años, Sheyla narra el difícil momento que vivió en Costa Rica el 3 de noviembre del 2023, cuando murió su mejor amigo Jesús, en un lamentable suceso.

Casi dos años después, esa muerte aún le empaña su corazón, y sobre eso y su trabajo en el noticiero de canal 6, la simpática comunicadora habló con La Teja.

¿Cómo se describe a sí misma?

Me considero una persona responsable, competitiva, amable, honesta, servicial e hiperactiva; no me gusta estar sin hacer nada, por lo que siempre busco mantenerme ocupada y siempre estoy dispuesta a ayudar a los demás.

Sheyla Paniagua nació en Nicaragua y a los 6 años sus papás se la trajeron a vivir a Costa Rica. Fotografía: Cortesía Sheyla Paniagua. (Cortesía/Cortesía)

Usted es nicaragüense, ¿se vinieron a Costa Rica por la situación política de su país?

Principalmente, fue por trabajo y por buscar una mejor vida. Mi papá vino primero, como en el 2000, y ya después él nos mandó a traer.

¿Cómo fue continuar su vida aquí?

Al final, uno hace lo que los papás dicen. Yo no lo tomé tan mal. Sí me costó un poco adaptarme al sistema educativo de aquí. Al principio sí me costó mucho. En ese entonces se burlaban mucho de uno por ser nicaragüense, en esa parte me costó.

¿Cómo enfrentó esas burlas sin sentido?

Con mucha naturalidad, no es nada malo ser nicaragüense. Muy normal, nunca prestaba atención a ese tipo de cosas, aunque sí tenía ese grupito de personas con las que compartía. Además que mis papás siempre fueron muy cuidadosos en eso, de que estuviera siempre en mi círculo.

¿Cómo está su relación con Nicaragua?

Llegamos a Costa Rica en el 2003 y no volví hasta el 2016, pero fue por el trámite migratorio para obtener la residencia. En el 2016 fui a visitar a mi familia y, desde entonces, no he vuelto más.

¿Qué opina de la situación política de su país?

Muy lamentable, porque hay muchas personas afectadas. Vemos las cifras de desempleo que hay ahí y me parece demasiado crítico. Uno no puede dar una opinión. Hace poco mi papá me dijo que iba a perder la nacionalidad por una ley que pasaron allá y a uno eso le duele, pero le soy honesta, yo me crie aquí, digo que soy nicaragüense porque nací allá, pero la cultura con la que crecí fue con la de aquí. Me siento una costarricense más.

Sheyla Paniagua tiene como pasatiempo hacer ejercicio y entrenar. Fotografía: Cortesía Sheyla Paniagua. (Cortesía/Cortesía)

¿Siempre quiso ser periodista?

Fue en el colegio donde me decidí. En la escuela andaba metida en todo y mi mamá era ‘como ya’, por los gastos. En el colegio me dio por irme por este lado del periodismo y más que todo, siempre he tenido la visión de ayudar a las personas, y creo que por medio de esto se puede hacer. Me gusta darles voz a los que no tienen y exponer situaciones que afectan a las personas.

Entrenar Gusto variado Talento oculto Hacer ejercicio es de las cosas que más le gusta hacer a Sheyla. Sus comidas favoritas son el arroz con pollo, los espaguetis y la sopa. Además de periodista es manicurista. Tiene todos los implementos para hacer uñas.

¿Cómo llega a Repretel?

Trabajaba en Grupo Extra y empecé a ganar experiencia haciendo entrevistas en calle y reporteando. Este año, a mediados de marzo, recibí un mensaje de Andrés (Ramírez, coordinador de la edición nocturna de Noticias Repretel) y él me propuso formar parte del equipo de la edición nocturna y tomé la decisión de irme para Repretel. Estoy muy contenta y feliz porque es un crecimiento profesional muy grande para mí. El 8 de abril ingresé a trabajar con ellos. Siempre digo que mi trabajo es una bendición de Dios, porque es Él quien me ha abierto las puertas.

Me habló de una lamentable situación que vivió con su mejor amigo, ¿qué fue lo que le pasó a él?

Ha sido muy duro. Haber perdido a Chuz es de las cosas que no le deseo a nadie. Jamás pensé vivir una situación así, nunca. Se llamaba Jesús Paniagua, éramos compañeros del colegio. Él era mi número uno, de esas personas con las que uno es totalmente transparente. Chuz murió el 3 de noviembre del 2023. Él hacía Uber y tomó un viaje después de ir donde la mamá y en un momento los empezaron a seguir. Le dispararon al copiloto y a él lo hirieron de gravedad. Fue en Hatillo centro. Chuz murió en el hospital. Fue una noticia horrible porque jamás pensé que algo así le pasaría. Él era muy trabajador; de hecho, yo le decía que dejara de trabajar tanto, porque la vida no es solo trabajo.

Sheyla Paniagua junto a su gran e inolvidable amigo Jesús. Fotografía: Cortesía Sheyla Paniagua. (Cortesía/Cortesía)

¿Qué enseñanzas le dejó esa muerte tan lamentable y sorpresiva?

Que la vida es demasiado corta y que uno tiene que disfrutar al máximo la vida, la familia y los amigos cercanos. Él y yo teníamos muchas cosas en común, los dos éramos soñadores y decíamos que íbamos a poner un negocio.