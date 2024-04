Terremoto de Cinchona le movió la profesión a periodista de Repretel

Erick Meléndez tiene 30 años y en julio cumplirá dos años de trabajar en Noticias Repretel. (Cortesía)

El terremoto de Cinchona, en el 2009, le dio un giro a las aspiraciones profesionales del ahora periodista de Noticias Repretel, Erick Meléndez.

Para ese entonces, este vecino de Poás de Alajuela estudiaba Telecomunicaciones, gracias a una beca que se ganó, y al mismo tiempo una parte de él quería estudiar cocina y graduarse como chef, y la otra lo inclinaba a la educación, pues quería ser maestro.

El socollón cambió todo, aunque el sueño de ser chef y tener su propio restaurante nunca lo abandonó.

Meléndez, de 30 años, reconoció que la emergencia que desencadenó el temblor lo hizo ver la necesidad de darle un rostro humano a lo que pasaba y eso lo encaminó a su encuentro con el periodismo.

En Noticias Repretel, Erick cumplirá en julio dos años de haber llegado, luego de su paso por otros medios de comunicación del país, entre ellos Multimedios canal 8.

De su vida y su trayectoria profesional, el talentoso comunicador habló con La Teja.

-¿Quién es Erick Meléndez?

Es una persona joven, siempre muy creyente de las cosas de Dios y muy visionario en lo que hago. Soy de una familia rural y salgo a pulsearla todos los días. Me han enseñado a ser una persona responsable, perseverante y a ayudar a los demás. Somos seis hermanos y yo soy el menor.

Erick Meléndez creció en Poás de Alajuela y es el menor de seis hermanos. (Cortesía)

-¿Por qué eligió ser periodista?

Empecé estudiando Telecomunicaciones, pero la cercanía con la gente siempre me ha gustado. Cuando pasó lo del terremoto de Cinchona estaba en décimo año y mi familia resultó un poco afectada con eso y empecé a ver la necesidad de darle el rostro humano a esa noticia, entonces terminé mi diplomado en Telecomunicaciones y me fui por el lado del periodismo, siempre con el compromiso de mostrar el lado humano en todas las noticias.

-¿Cómo ha sido este viaje como comunicador?

De mucho agradecimiento con Dios y con todas las personas que me han abierto las puertas para desempeñarme profesionalmente. Estar aquí (en Repretel) fue una meta profesional. Inicié con coberturas de nacionales, pero me ha tocado cubrir de todo, hasta cosas de farándula. Esta etapa ha sido de mucho enriquecimiento profesional y me ha permitido salir de mi zona de confort.

Cocinero Soñador Pulseador Erick reconoció el gran gusto que le tiene a la cocina y aunque puede hacer de todo, su especialidad son las pastas y la carne. Su gran sueño es tener su propio negocio siempre relacionado con el mundo culinario. Antes de trabajar como periodista, el alajuelense breteó en un vivero de helechos y follajes en Poás.

-Entiendo que es una persona de mucha fe en Dios…

Eso me lo inculcó mi mamá y siempre he sido muy apegado a eso. Para mí todo tiene un propósito en la vida y la clave del éxito tiene dos cosas: poner todo en manos de Dios y ser humilde porque la humildad te hace crecer y llegar lejos.

Erick Meléndez junto a toda su familia. (Cortesía)

-Tiene muchos hermanos, ¿cómo fue crecer en una familia tan grande?

Es bonito, yo soy el menor y siempre me dicen que soy el chineado de la familia y he tenido a mis hermanos ayudándome. Yo le doy gracias a Dios por mi familia, porque si necesito algo, mis hermanos siempre están ahí. Tengo también siete sobrinos que son como hijos. A mi sobrina mayor le llevo dos años y ella fue quien me enseñó a manejar, pero yo tuve licencia primero que ella.

-¿Qué le gusta hacer en su tiempo libre?

Lo que me gusta mucho y si tengo chance aprovecho, es dormir un montón; me encanta dormir. También disfruto mucho de ir a miradores y cocinar. Trato de cocinar los fines de semana cuando llegan todos mis hermanos y mis sobrinos a la casa. Mami dice que le gusta como cocino, de hecho, entre las carreras que tenía mapeadas antes del periodismo fueron la de chef, que tengo la fe de estudiar en algún momento y también la de maestro.

Erick Meléndez ha cubierto todo tipo de noticias en esta aventura como periodista. (Cortesía)

-¿Qué implica viajar todos los días de Poás a La Uruca, donde queda su trabajo?

Es un reto grande porque mi horario es de diez de la mañana a ocho de la noche y vivir fuera de San José es un reto. Implica salir a las 8:30 de la mañana de la casa para llegar antitos de las 10 y eso es toparme todas las presas. Ya en las noches, el regreso es un poquito más tranquilo y aunque ha sido complicado esto de viajar, lo prefiero así porque es para estar con mi familia. Con mucho esfuerzo me compré un carrito y así me movilizo.

