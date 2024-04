Daniel Murillo habla sobre su aventura en Argentina con ESPN: “Estoy viviendo un sueño”

Daniel Murillo se ha adaptado muy bien a su nueva vida en Argentina (Cortesía)

Daniel Murillo, periodista deportivo costarricense, vive lo que siempre soñó en Argentina, mientras se adapta a su nueva realidad lejos de Costa Rica y sus seres queridos.

El comunicador empezó su viaje con la gran cadena ESPN, en diciembre del 2022, cuando fue parte de un equipo de ticos que cubrió el Mundial de Qatar, su trabajo fue tan bueno que le dejó las puertas abiertas y en enero de este año lo volvieron a llamar para una propuesta que le cambió la vida.

No lo tuvo que pensar mucho, dijo que sí y el 23 de febrero voló a Argentina para empezar de cero en Buenos Aires, decisión que reafirma todos los días tras mes y medio de su nueva vida.

“Ha sido un proceso de aprendizaje muy interesante, nunca había vivido fuera de Costa Rica, lo comparo, a veces, como cuando me tocó salir de Liberia, donde nací y me fui para San José a cumplir el sueño de ser periodista. La adaptación ha sido positiva, he recibido mucho apoyo de parte de los compañeros de trabajo, muchos extranjeros también y la misma empresa que se ha portado superbién con el apoyo en la parte profesional y personal”, mencionó en una conversación con La Teja.

Una de las personas en las que más se ha respaldado es su compañera, Male Polanco, periodista panameña con la que presenta las dos ediciones de lunes a viernes de Sport Center Centroamérica, que se pueden ver tanto en ESPN 1 y 2, como en la aplicación Star + y en la que informan sobre lo más destacado del deporte de esta área.

“El programa ha tenido mucha aceptación, hemos tenido entrevistas con Claudio Vivas, Yokasta Valle, hemos transmitido los partidos de la Selección, de la Sele Femenina, me ha tocado comentarle a Alajuelense, a Herediano, ese acercamiento es lo que ellos (ESPN) estaban buscando y lo han logrado y más que uno es costarricense y conoce más la región”.

Periodista panameña Male Polanco es la compañera de Daniel Murillo en Sport Center (Cortesía)

Buenos Aires ha estado lleno de retos

A pesar de que está haciendo lo que más le gusta y disfrutando de algo por lo que siempre luchó, estas primeras semanas se han encontrado con una serie de retos, desde lo más sencillo como no encontrar un producto en el supermercado hasta extrañar a sus seres queridos y adaptarse a la virtualidad para comunicarse con ellos.

Aunque en San José vivía solo y se llevaba muy bien con su autonomía, el estilo de vida en Argentina ha sido diferente en todo sentido, hasta en su rutina y alimentación.

“Ha sido todo un reto ir al supermercado y tratar de encontrar productos que se asemejen a lo que tenía en mi dieta allá, acá se consume mucha harina de trigo, yo no como gluten por un tema de alergias, no soy celíaco (intolerante al gluten), pero no consumo harina de trigo de nada y acá consumen mucho pan, desayunan tal vez dos tostadas, alguna repostería dulce y un café y a mí no solo me parece poco, sino que no puedo comerlo”, explicó.

Ante esta situación ha tenido que buscar alternativas, como cocinar su propio gallo pinto y hasta sacar sus raíces guanacastecas para ponerse a palmear.

“Aquí no venden tortillas de maíz, me tocó hacerlas, así palmeadas y todo, con lo demás bien, ahí me he hecho mis platillos, ya hice mi primer pinto y salió bien. Recientemente, vino una amiga de Costa Rica y lo que le pedí fue café, porque definitivamente el café de Costa Rica es el mejor de Latinoamérica y es lo que más me ha hecho falta”.

Una de las cosas más complicadas es estar lejos de su familia y amigos, sobre todo de su mamá, doña Roxana Murillo, que ahora es la fan número uno de Sport Center.

“Mi mamá vive en Heredia, nos veíamos prácticamente todos los fines de semana, ella fue la que hizo el esfuerzo de que me fuera a San José a estudiar, siempre me ha apoyado mucho con eso, cuando me llamaron de acá, ella fue la primera persona que se enteró. La distancia ha sido complicada, por la parte emocional, de no poder verla a ella y a mis amigos. Hay momentos donde querés compartir algo y no podes, solo de manera virtual, pero ahí hemos ido agendando con mi mamá, para que pueda viajar y conocer Argentina”.

Mientras se sigue acostumbrado a eso, en su tiempo libre, que sobre todo es durante los fines de semana, se enfoca en dos cosas, conocer más este país sudamericano y principalmente aprender y crecer profesionalmente.

“Me quiero enfocar mucho en la curva de aprendizaje, porque sin lugar a dudas profesionalmente también ha sido un reto enorme, sobre todo por la paleta de informaciones que manejamos, en Costa Rica se enfoca el 95% al fútbol, aquí vemos béisbol, NBA, golf, boxeo y esa parte me ha hecho utilizar mucho tiempo en estudiar y prepararme”.

Con retos, desafíos y complicaciones, el periodista asegura que está viviendo algo, por lo que trabajó muchos años.

“Estoy viviendo la consolidación de un trabajo que vengo haciendo desde mis 18 años, uno tiene que informarse, trabajar fuerte y todo eso ha valido la pena... Es como un sueño lo que estoy viviendo”, concluyó.

Daniel Murillo se ha adaptado muy bien a su nueva vida en Argentina, pero extraña con locura a su mamita, Doña Roxana Murillo (Cortesía)

En su tiempo libre le gusta visitar lugares importantes de Buenos Aires (Cortesía)

