Repretel le dio por donde era a Alejandro Coto y le cumplirá un gran deseo

Alejandro Coto trabaja en Deportes Repretel desde hace dos años. (Cortesía)

El comunicador y creador de contenido Alejandro Coto no puede estar más feliz y agradecido con la vida, ya que Repretel le dio una oportunidad de trabajo que lo hace sentir en su propio charco.

Como dicen popularmente, la televisora de La Uruca le dio por donde era al expanelista de Conexión fútbol, quien festeja por todo lo alto ser parte del elenco de presentadores del Club Gamers, el nuevo programa que estrenará canal 6 el 11 de mayo.

Ale es bailarín y como el show televisivo es de baile y está inspirado en el videojuego Just Dance, él está muy emocionado con el proyecto y ya hasta se frota las manos con la posibilidad de retar a alguien para tener la oportunidad de mostrar sus dotes en la pista.

“Bailo desde los 13 años, y a los 18 años me comencé a desenvolver profesionalmente dentro del ámbito del baile. Con mi trabajo como bailarín compré mi carro, viajé a otros países y ya terminando mi carrera universitaria se me dio la oportunidad de viajar a Televisa a formarme en la parte más artística”, dijo el joven de 24 años.

Alejandro también se emociona porque Club Gamers será su primer gran proyecto en televisión nacional, ya que tendrá un papel más protagónico en la presentación del programa, labor que compartirá con los periodistas Jorge Vindas y Paula Chavarría.

“Es el primer proyecto grande donde voy a tener un poco más de responsabilidad en cuanto a la presentación del programa, así que representa muchísimo ser parte de Club Gamers”, mencionó Coto, quien trabaja en Repretel desde hace dos años.

Alejandro Coto fue parte de Conexión fútbol. (Cortesía)

Fama de bailarín

Dijo que desde que llegó a la televisora ha estado esperando la oportunidad de participar en un proyecto televisivo como el que se avecina y mientras ese momento llegó, asumió con mucho compromiso las otras responsabilidades que tenía en el canal.

Ale pertenece al departamento de Deportes Repretel y como estudió Comunicación sabe de Periodismo, Relaciones Públicas y Producción Audiovisual, entonces mete la mano en muchas cosas detrás de cámaras, como editar reportajes especiales.

“Mis compañeros de deportes siempre me molestan y me dicen que soy el bailarín del canal, entonces eso es algo que me caracteriza aquí y que este programa tenga esa esencia del baile y que me tomaran en cuenta a mí es como un incentivo muy bonito”, refirió.

Por esa misma fama que tiene en los pasillos de Repretel es que espera tener la oportunidad de jugar contra alguien en Club Gamers.

“Espero que se dé esa oportunidad de jugar contra alguien dentro del programa porque me encantaría; pero más allá de eso, parte de mi rol en el programa será, por mi experiencia, aportar un poco de conocimiento sobre el baile porque me formé como bailarín en danza y siento que tengo muchos aportes qué dar relacionados con el tipo de música, los nombres de los pasos, el género musical, pero sí me ilusiona que me pongan a bailar y de que voy a bailar, voy a bailar”, aseguró el muchacho.

Al vecino de Curridabat le encanta bailar los géneros urbanos, pese a eso, no se le niega a los ritmos latinos, ya que prácticamente ha bailado todos los tipos de música porque ha trabajado con artistas nacionales, internacionales y ha protagonizado comerciales de televisión moviendo el esqueleto.

Alejandro Coto es un gran bailarín. (Cortesía)

Nadie le gana

Sobre Just Dance, el juego que inspiró la nueva producción de Repretel, Coto confesó ser un gran fan. Lo jugó por primera vez con sus primos por allá del 2010 y todavía lo juega en la actualidad en su casa con su novia o sus amigos.

“Siento que soy bueno (en el juego). En mi círculo de amigos y familia no hay nadie que me gane jugando Just Dance y a los productores del programa los vacilo de que el participante que llegue a la final lo enfrente conmigo”, mencionó.

Lo que pasa es que si sus jefes le hacen caso puede que a Coto le toque enfrentarse con algún conocido suyo, ya que como se mueve mucho en ese ambiente del baile, ya hay quienes le han manifestado el interés por participar en el programa.

“Se espera una competencia de mucho nivel. En mi caso tengo amigos que son bailarines, coreógrafos y profesionales del baile que van a venir a audicionar, y estamos hablando de gente que no solo ha bailado con el juego”, afirmó.

Mientras que llega el estreno del show, Coto quema fiebre con las audiciones para buscar a los participantes, que se desarrollaron este fin de semana en Repretel y el que viene en el mall Oxígeno, en Heredia.

Alejandro Coto es un pro en todo lo relacionado con el baile. (Cortesía)

Club Gamers será una competencia de baile que tendrá dos categorías –individual y en parejas– y los ganadores se llevarán a casa 15 mil dólares (unos 7.5 millones de colones por categoría).

El programa es una de las grandes apuestas que tiene Repretel para este 2024 y buscará “cazar” para canal 6 el rating de los sábados por la noche.