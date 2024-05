Esto pasará con acusado de amenazar de muerte a diputados por no llegar a juicio

La Fiscalía tomó una importante decisión con respecto al hombre de apellidos Morales Salazar que estaba citado como imputado en un juicio por haber amenazado de muerte a dos diputados y no llegó al debate.

El juicio estaba previsto para que iniciara a las 8:30 de la mañana de este miércoles en los Tribunales de San José, y pese a que había sido notificado como corresponde, el acusado no apareció.

El imputado llegó a la Asamblea Legislativa a armar un alboroto y lo detuvieron. Rocío Sandí.

“La Unidad de Trámite Rápido de la Fiscalía Adjunta de San José informó que, a pesar de que el imputado fue citado personalmente, este no se presentó al juicio. Ante esa circunstancia, se le declaró rebelde y se ordenó su captura.

“En razón de lo anterior, no es posible brindar mayor información sobre los hechos acusados, ya que se debe esperar hasta que se realice la lectura de la acusación”, informó la Fiscalía ante la consulta de La Teja.

LEA MÁS: No va a creer que lo pasó en el juicio contra hombre que amenazó de muerte a diputados

El legislador liberacionista Francisco Nicolás, uno de los que habría recibido amenazas por parte del sujeto, dijo la actitud de Morales demuestra que está siguiendo una estrategia.

“El día de hoy era el juicio con el señor Morales, que en su momento nos amenazó de muerte a tres funcionarios públicos, al diputado Ariel Robles, a este servidor y a la jefa de seguridad de la Asamblea Legislativa. No se presentó hoy (miércoles) mostrando un desafío más, ahora al Poder Judicial y está claro que no lo hace simplemente porque se le ocurre, él va con un plan preestablecido.

Morales no llegó al inicio del juicio, por lo que fue declarado reo rebelde. Foto: Cortesía.

“Se presentó en su momento en la Asamblea Legislativa con una vestimenta que no era acorde con el código de ingreso, fue, se cambió, llegó a la barra de público y desde ahí profirió amenazas directas, salió de la institución y afuera ya amenazó directamente de muerte a los funcionarios públicos que he citado.

Gran peligro

Nicolás dice que el caso de Morales deja en evidencia el daño que hacen las críticas del presidente Rodrigo Chaves a quienes no piensen como él.

“Está mostrándose aquí una conducta clara que establece que él, además de amenazar de muerte a funcionarios públicos solo porque no opinan como él, forma parte de un bloque completo que en su momento se presentó a la oficina de iniciativas populares de la Asamblea Legislativa, pidiendo una ley para impedir que se hablara contra el presidente de la República y el Gobierno”, dijo Nicolás.

LEA MÁS: Vea lo que diputado propuso a mujer que dijo que le “conocerían el sirope” para conciliar y ella no quiso

“Esto es una muestra de que cada vez el discurso de odio hilvanado desde Casa Presidencial desdichadamente va calando gran parte de la sociedad costarricense. No podemos permitir que las voces que no creen como el Gobierno, sean acalladas, esa no es la democracia que los costarricenses queremos. Hoy este señor es declarado reo rebelde y esa es la consecuencia de una conducta inadecuada”, agregó el legislador.

Francisco Nicolás fue uno de los amenazados. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

Por su parte, el diputado del frente Amplio Ariel Robles, quien también habría sido amenazado por Morales, también piensa que el fanatismo se está saliendo de control.

“Este muchacho que había estado en la Asamblea Legislativa y nos había amenazado de muerte y agresiones a dos diputados, hoy (miércoles) teníamos el inicio del proceso de juicio, no se hizo presente a pesar de que había sido notificado como corresponde, se le había informado, no se acercó lo que indica que se tendrá que reprogramar el juicio y que en las próximas convocatorias lo van a traer con la Fuerza Pública porque ha sido declarado en rebeldía.

LEA MÁS: Cortes de luz: ICE toma importante decisión sobre los racionamientos de electricidad

“Personas han asumido una defensa a un nivel muy alto de violencia y fanatismo por el Gobierno. Gente que se ha fanatizado de manera que llega a posiciones violentas y agresivas a las que se están viendo hoy y que ni siquiera quieren llegar a responder por los actos que ejercen”, expresó Robles.

Ariel Robles también fue amenazado por el sujeto. Foto: José Cordero. (Jose Cordero)

Vergonzoso episodio

La mañana del lunes 3 de julio del año pasado, Morales llegó al Congreso e ingresó a la barra de prensa para ver el Plenario Legislativo, en aquel momento había sesión en las mañanas y las tardes.

En un momento el hombre se quitó la camisa y empezó a gritarles a los diputados improperios, también les hacía señas, por lo que la seguridad de la Asamblea tuvo que sacarlo del edificio.

Los funcionarios llamaron a la Fuerza Pública para que lo arrestaran. Durante el proceso le impusieron medidas cautelares, entre ellas no acercase al Congreso.

Ahora las autoridades deberán fija una nueva fecha de juicio contra Morales.