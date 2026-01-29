La Ponky revela sin rodeos lo que hay detrás de trabajar creando contenido para adultos

La modelo Jacky Segura habló sin rodeos y con total franqueza sobre qué es lo que más disfruta de trabajar como creadora de contenido para adultos, un negocio en el que lleva varios años.

La Ponky, como es más conocida Segura, tiene una sólida trayectoria vendiendo contenido exclusivo para mayores de 18 años a través de plataformas digitales.

Respondió sin evadir la pregunta

En Instagram, a la exparticipante de Combate, el desaparecido programa de Repretel, le hicieron una pregunta directa sobre lo que más le gusta de su particular trabajo, y lejos de esquivarla, respondió de forma clara y honesta.

Segura mencionó que lo que más valora es la independencia que le da este tipo de trabajo, tanto en el aspecto económico como en la libertad de decidir cómo, cuándo y dónde vivir su vida.

“Amo la independencia que me da, no solo monetariamente, sino también de poder estar donde yo quiera; complacer a los míos, cumplirme sueños, conocer chicas maravillosas que compartimos las mismas ideologías, es hermoso”, expresó Segura.

Una de las creadoras con mayor proyección en el país

La Ponky es actualmente una de las creadoras de contenido para adultos con mayor proyección en Costa Rica. Las ganancias que obtiene le han permitido comprarse un carro de lujo, viajar por el mundo y darle gustos a toda su familia, algo que ella misma ha mostrado en distintas ocasiones en sus redes sociales.

En junio del 2024, durante una entrevista en un pódcast conducido por Diego Bravo y Glenda Medina, Jacky reveló que en sus primeros meses como creadora de contenido adulto llegó a facturar cerca de 8 mil dólares en un solo mes, es decir, alrededor de 4 millones de colones.

Segura hace contenido para adultos desde mediados del 2020.

