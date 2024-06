Exparticipante de Combate, revela el montón de plata que ha hecho vendiendo contenido para adulto

Jacky Segura, La Ponky, hizo curiosas revelaciones sobre su actividad vendiendo contenido sexual. (Instagram)

La modelo Jacky Segura, más conocida como La Ponky, reveló el montón de plata que hizo una vez vendiendo contenido sexual.

Segura tiene mucha fama en el país porque fue parte del programa Combate, de Repretel, y en el pódcast Toxic Shot (de Diego Bravo y Glenda Medina) dio más que detalles de su particular trabajito.

Según contó, en sus inicios haciendo contenido para adultos, un mes llegó a ganar 8 mil dólares; es decir, poco más de 4 millones de colones.

La Ponky comenzó a vender contenido sexual durante la pandemia, a mediados del 2020, y aunque no reveló cuánto gana actualmente al mes por esa actividad, sí dijo que tiene 1.400 seguidores que pagan mensualmente para ver sus atrevidas publicaciones.

Obviamente, nos fuimos a ver cuánto vale una suscripción en la página azul y dice que casi ocho dólares mensuales, por lo que si lo multiplicamos por esos 1400, nos da poco más de 11 mil dólares, es decir, se echa, según sus datos, casi seis millones de colones. Esto sin cargas sociales y con pocos gastos por lo que hace.

“Mi fuerte es OnlyFans, pero estoy pronta a abrirme otras plataformas porque hay que generar contenido por todo lado”, dijo la exfigura de Repretel.

Jacky explicó que inició vendiendo contenido erótico, pero después se empezó a destapar más y hacer colaboraciones con otras mujeres que hacían lo mismo, con tal de ambas se ganaran los seguidores de cada una. Una de ella es la cantante Kenia González, con quien ha grabado en varias ocasiones.

La guapa descartó hacer contenido con hombres, aunque dijo que aceptaría hacer algo con Bryan Ganoza, eso sí más erótico que pornográfico.

“Al principio subía transparencias (vestida así), bailes sexosos, pero vi que podía ser un poquito más explícita. Me volví un poquito más ambiciosa y dije que iba a probar y comencé a ser más explícita. Me gusta hacer contenido con chicas porque me gano los seguidores de ellas y ellas los míos, pero totalmente cero con hombres”, refirió.

También habló de cómo fue debutar en este mundo después de haber sido una figura pública, debido a su paso por el desaparecido programa de la televisora de La Uruca.

Jacky Segura es guapísima.

“La dignidad se perdió y la moralidad también. Cuando estuve expuesta en Combate armé un tipo de caparazón. Combate me afectaba mucho pero ya después dije que me valía porque nadie me estaba dando nada”, mencionó.

Ella aceptó que le encanta ser explícita, que disfruta de su desnudez porque ama su cuerpo y que le gusta grabarse porque, además, le pagan por hacerlo.

Sobre cómo interfiere eso en la consolidación de una relación amorosa, Segura contó que cuando empezó a vender contenido tenía novio, pero que al tiempo terminaron por todo lo que le decía la gente a él.

También afirmó que hay un componente de machismo en todo esto, pues a muchos hombres les cuesta aceptar que las mujeres ganen más que ellos y que se puedan dar ciertos lujos que, de otra manera, no podrían tener por lo que de momento está solterita.