La Ponky afiló su lengua y todo esto dijo de Mauricio Hoffmann y Majo Ulate

La modelo Jackeline Segura no se guardó nada y explotó contra Mauricio Hoffmann y Majo Ulate.

La modelo Jackeline Segura, más conocida como La Ponky, afiló su lengua y habló varias cositas de Mauricio Hoffmann y María José “Majo” Ulate, en algunos videos que compartió en sus historias de Instagram este martes por la noche.

La Ponky, quien participó en el programa Combate de Repretel, tomó partido en la disputa judicial entre Hoffmann y su novia maquillista contra el creador de contenido Diego Bravo, a quien demandaron por difamación y le piden 10 millones de colones y una disculpa pública.

LEA MÁS: “La Ponky” aclaró si está soltera o si su corazoncito sigue ocupado

Segura se enfiló al lado de Diego Bravo y dijo que la disputa legal de Hoffmann y su amorcito contra él es pura “estupidez”.

A criterio de La Ponky, Mau y Majo se exponen a la crítica porque ellos son figuras públicas con perfiles públicos en redes sociales donde comparten cosas de su vida, de las que la gente habla para bien o para mal.

“No me puedo enojar de lo mal que hable la gente de mí porque no tengo el control de lo que ustedes piensan, puede ser completamente de mi manera de pensar y está bien; pero afortunadamente o desgraciadamente, Mauricio Hoffmann y esta chica Majo Ulate son figuras públicas, tienen su cuenta pública, los siguen un montón de gente, saben quiénes son… Entonces, no se pueden enojar porque la gente hable o diga o estén en la boca de las personas. Es imposible controlar eso. Realmente, me parece una estupidez lo que está pasando”, consideró Ponky.

La Ponky y su mensaje a María José Ulate y Mauricio Hoffmann

El comentario de la modelo lo atizó la audiencia de conciliación que Bravo, Hofmann y Ulate tuvieron este martes en los Tribunales de Justicia de Goicoechea y que, ante la falta de una conciliación, obligó a elevar el caso a juicio.

“Yo no veo a Taylor Swift o Beyoncé o toda esa gente demandando a un comunicador porque diga las realidades de ellos porque no van a estar en estas estupideces”, agregó La Ponky en el video.

“Al final de cuentas si ellos no quieren que hablen de ellos, pues eliminen sus cuentas, que Mauricio deje de trabajar como comunicador, que deje de ser una figura pública, que Majo deje de publicar en su cuenta y que se haga una cuenta totalmente privada y que nadie más sepa de la existencia de ellos, y que no más estén en la boca de las personas para que estén tranquilos y felices. Porque si van a querer seguir su vida con normalidad, tienen que aceptar que la gente va a hablar de ellos. Quería expresar eso porque me parece una estupidez y me gusta el chisme y quiero que Diego Bravo siga hablando con normalidad de todos los famositos”, terminó La Ponky.

Mauricio Hoffmann y Majo Ulate demandaron a Diego Bravo por difamación.

LEA MÁS: Caso entre Diego Bravo, María José Ulate y Mauricio Hoffmann terminó peor de lo que se esperaba

La guapísima excombatiente se declaró #teamDiegoBravo en esta disputa que ya tiene meses, pero que cada nueva información la enciende todavía más.