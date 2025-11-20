Farándula

Jacky Segura, La Ponky, fue víctima de una gran injusticia en carretera

Modelo lamentó lo que le hicieron y le mandó un mensaje al responsable

Por Manuel Herrera

La modelo y creadora de contenido para adultos, Jacky Segura, fue víctima de una gran injusticia este jueves en una carretera del país y no lo pensó dos veces para denunciar públicamente el hecho.

La Ponky, como se popularizó en el programa de Repretel, Combate, mostró las pruebas de cómo quedó el retrovisor derecho de su carro por culpa de un motociclista que se lo golpeó y huyó.

Jacky Segura, La Ponky,
Jacky Segura, La Ponky, es una cotizada modelo y creadora de contenido para adultos. Fotografía: Instagram Jacky Segura. (Instagram/Instagram)

El carro de Jacky es de una marca bastante cara, por lo que arreglarlo no le saldrá nada barato a la guapa.

La Ponky denuncia públicamente lo que le pasó

Sorpresiva reacción

La Ponky lamentó la conducta del hombre y su reacción de huir, pero lejos de desearle el mal o explotar contra él, lo sorprendió con el mensaje que le mandó a través de sus redes sociales.

“Gracias motociclista que tuvo cero tolerancia y paciencia y en cambio optó por hacerle daño a mi carro por pura maldad. Espero que tenga un precioso día esté donde esté”, dijo Segura tras exponer en una historia de Instagram lo que le sucedió.

Jacky Segura, La Ponky,
Jacky Segura, La Ponky, lamentó lo que le pasó en una carretera del país. Fotografía: Instagram Jacky Segura. (Instagram/Instagram)

Jacky compartió un video en el que dejó ver su retrovisor todo quebrado y no explicó como sucedieron los hechos y si fue intencional o accidentalmente.

Jacky Seguracarreteras costarricensesmotociclistas
Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

