Jacky Segura, La Ponky, dejó sin aliento a más de uno en Brasil

Jacky Segura (Instagram/Instagram)

Jacky Segura realizó en los últimos días uno de los viajes que más quería hacer: visitar Brasil.

La exparticipante de Combate, de Repretel, viajó al país suramericano esta semana y, además de derrochar belleza, dejó sin aliento a más de uno con su sensualidad.

La Ponky presumió sus curvas en la famosa playa Copacabana, en la vibrante y atrevida ciudad de Río de Janeiro.

Segura presumió su cuerpazo y sensualidad en un atrevido vestido de baño con los colores de la bandera brasileña, que dejó muy poco a la imaginación y que, de fijo, alteró el palpitar de más de un visitante de la zona.

Jacky compartió fotos luciendo su belleza y diminuto bikini en redes, y los piropos no se hicieron esperar.

Hombres y mujeres tuvieron que ver con las picantes imágenes de La Ponky. “Máxima”, “hermosa” y muchos emoticones de fueguitos y caritas con corazones en los ojos fueron parte de las reacciones que cosechó la candente publicación de la modelo.

Jacky Segura cumple un sueño en Brasil

Pero en Brasil, la guapa se dio la gran vida, pues además recorrió en helicóptero el centro de Río de Janeiro, por lo que conoció la ciudad desde las alturas.