Jacky Segura, La Ponky, le da lamentable noticia a sus fans

Jacky Segura, más conocida como La Ponky, es una cotizada modelo costarricense en la creación de contenido adulto. Fotografía: Instagram Jacky Segura. (Instagram)

Jacky Segura, la famosa Ponky, le dio una triste noticia a sus fans, a quienes un vivillo estaba engañando por redes sociales.

LEA MÁS: La Ponky vive tragedia por algo que le hicieron en México: “Voy a entrar en depresión”

Según contó la exparticipante de Combate, de Repretel, recibió múltiples comentarios de personas advirtiéndole que alguien se estaba haciendo pasar por ella en Facebook.

Lo peor de todo es que la malintencionada persona entablaba conversación con otros perfiles y se hacía pasar por Segura, quien aclaró que no es ella, aunque lo hubiese deseado, según dijo.

“Hay varias personas diciéndome que hay un perfil de Facebook que les está hablando y se está haciendo pasar por mí y lamento decirles que no soy yo”, afirmó Segura.

La noticia de fijo le quitó la sonrisa a más de uno, que se ilusionó con las conversaciones con La Ponky.

LEA MÁS: La Ponky quiere operarse los pechos por cuarta vez y el motivo lo dejará boquiabierto

Jacky lamentó comunicarle a sus seguidores que si alguien les ha respondido más allá de su perfil en OnlyFans o su Telegram, no es ella.

“Yo no contesto nada por redes sociales: ni por Facebook, ni por Twitter, ni por Instagram. El único medio al cual tienen acceso para hablar conmigo es por OnlyFans o por Telegram. Quisiera haber sido esa persona que hablaba con ustedes, pero no, no soy yo. Nunca, nunca, nunca les he contestado por una red social, tal vez algún mensaje por Instagram, pero nada más”, agregó.

La Ponky da una lamentable noticia a sus fans

La Ponky no mencionó que la inescrupulosa persona estuviera cometiendo estafas escudada en su nombre.

Jacky es una cotizadísima modelo costarricense en la creación de contenido adulto y como estuvo en Repretel es bastante conocida, lo que le ha ayudado mucho en su “negocio”.

LEA MÁS: Excombatiente “La Ponky” protagonizó accidente de tránsito y pidió empatía