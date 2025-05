La Ponky quiere operarse los pechos por cuarta vez y el motivo lo dejará boquiabierto

Jacky Segura, la Ponky, se sometería a una nueva cirugía estética en sus pechos. Fotografía: Instagram Jacky Segura. (Instagram/Instagram)

La modelo Jacky Segura explicó la increíble razón por la que quiere someterse a una cuarta operación de pechos.

LEA MÁS: La Ponky se operará por cuarta vez una parte de su cuerpo que llama mucho la atención

No es la primera vez que la exparticipante de Combate habla públicamente sobre eso, pero en esta ocasión sí se detuvo a explicar con puntos y comas el por qué de su idea.

En una historia de Instagram que publicó el viernes por la noche, la popular Ponky dijo que, distinto a las tres veces anteriores, ahora lo que busca es quitarse pechos.

Aunque la decisión aún no está tomada, la creadora de contenido adulto en plataformas como OnlyFans dejó boquiabierto a más de uno al decir que el tamaño actual de sus pechos no la hace lucir tan bien como ella quisiera.

“Les voy a contar una idea que anda por mi cabeza y yo cada vez que tengo una idea lo hago, pero no sé todavía, estoy indecisa. El asunto es que me quiero quitar pechos, me quiero poner unos pechos más chiquititos porque me quiero ver más delgada en la parte de arriba”, afirmó la exfigura de Repretel.

¿Por qué la Ponky se quiere operar los pechos por cuarta vez?

LEA MÁS: A La Ponky no le fue bien en sus fotos para Playboy y experiencia casi se convierte en tragedia

Mencionó que sus brazos son muy gruesos y que esa característica física sumado al tamaño actual de sus pechos, la hacen ver muy grande y eso ya no le hace nada de gracia.

“Que tenga el brazo grueso y los pechos grandes me veo como muy ancha en la parte de arriba y no quiero verme tan ancha. Pero no sé, capaz un día de estos me vean con pechos más pequeñitos y no se asusten”, añadió.

Segura no habló de fechas ni nada concreto sobre cuándo se sometería al procedimiento estético, pues como lo indicó, aún está valorando si da o no el paso.

Jacky Segura habló hace unas semanas sobre su idea de operarse los pechos por cuarta vez, pero no dijo cuáles eran sus intenciones con el procedimiento estético. Fotografía: Instagram Jacky Segura. (Instagram/Instagram)

¿Qué opina usted sobre la idea que tiene en mente la guapa Ponky?

LEA MÁS: La Ponky vivió feísima experiencia en Dubái, y hasta temió ir a la cárcel