La Ponky se operará por cuarta vez una parte de su cuerpo que llama mucho la atención

Jacky Segura es una de las modelos costarricenses más cotizadas del OnlyFans. Fotografía: Instagram de Jacky Segura. (Instagram/Instagram)

La modelo Jacky Segura quiere verse más espectacular de lo que ya es, por eso pasará por el quirófano para hacerse un retoque estético en una de las partes de su cuerpo que más llaman la atención.

Segura, quien se popularizó como La Ponky en el desaparecido Combate, confirmó este martes que se operará los pechos por cuarta ocasión, un arreglito que viene pensando hacerse desde hace un tiempo, pero que aún no concreta.

Una foto bastante pícara que se tomó en el baño de un avión, donde mostró cómo se ve esa parte de su cuerpo que se ha operado tres veces, dio pie a la confesión que hizo la sensual modelo de OnlyFans.

“No me he operado otra vez las ‘boobs’, es porque el bikini las alza más y da la impresión de verse más grandes. Cuando me opere por cuarta vez les cuento”, reveló Segura luego de que un seguidor le preguntara en la cajita de Instagram si ya se había operado de nuevo al verla en la picante foto que compartió.

Antes de hacer oficial y pública su intención de aumentar el tamaño de sus pechos en los próximos meses, La Ponky contó que está en Ciudad de México trabajando con algunas modelos de contenido para adultos de ese país.

Jacky Segura reveló que se operará los pechos por cuarta vez. Fotografía: Instagram de Jacky Segura. (Instagram/Instagram)

Jacky dijo que desde hace cinco meses firmó con una agencia de modelos de OnlyFans de ese país y ahora está llena de trabajo y colaboraciones con modelos aztecas de esa línea.

“Esa agencia me maneja el OnlyFans y me ayuda en la estrategia de ventas y colaboraciones con otras chicas, la agencia es de México y vengo a hacer colaboración con muchas de ellas”, explicó Segura.

Jacky advirtió a sus miles de seguidores que sus plataformas se calentarán en marzo más de la cuenta ya que, además, en este mes cumple años.