A La Ponky no le fue bien en sus fotos para Playboy y experiencia casi se convierte en tragedia

Jacky Segura hizo una sesión de fotos para Playboy este viernes pero las cosas no salieron como las esperaba. Fotografía: Instagram de Jacky Segura. (Instagram)

La modelo Jacky Segura contó con emoción, a mediados de semana, sobre la sesión de fotos que haría este viernes para la revista Playboy, pero la experiencia estuvo a punto de terminar en tragedia y de enviarla al hospital.

La Ponky les contó, este viernes en la noche, a sus seguidores que las cosas no salieron tan bien que digamos durante el picante trabajo, ya que le pasaron cosas muy inesperadas, entre estas un accidente que, milagrosamente, solo la dejó con un golpe, pero que pudo ser peor.

LEA MÁS: Famosa modelo tica recibió invitación para salir en revista Playboy, ¿aceptó?

Según mencionó, mientras posaba para las cámaras de la publicación para adultos pasó de todo.

“Primero, el cabello no se quiso acomodar para ningún lado; luego, andaba unas uñas de ‘clip’ y se me perdieron un montón y, por último, me senté en una mesa de vidrio, obviamente el vidrio no aguantó mi peso, se quebró y yo me golpeé con el sillón y vean como tengo el pie”, relató la bella exparticipante de Combate.

La Ponky enseñó el gran golpe y moretón que tiene en uno de sus pies tras caerse de la mesa, que quedó hecha pedacitos, según se aprecia en la foto que la tica compartió.

Dichosamente, la curvilínea solo sufrió un gran golpe y no terminó con ninguna herida producto de los vidrios quebrados, un verdadero milagro, pues la situación pudo haber sido bastante peor.

Jacky Segura terminó con este golpe en su pie pero las cosas pudieron haber sido peor. Fotografía: Instagram de Jacky Segura. (Instagram/Instagram)

Cuando Jacky dio la noticia de que la habían contactado para posar para Playboy mencionó que fue una sorpresa y que no estaba preparada para hacer las fotos porque no pensó que esa oportunidad surgiría.

LEA MÁS: La Ponky se operará por cuarta vez una parte de su cuerpo que llama mucho la atención

Segura tuvo que correr a buscar la lencería con la que iba a posar y, por dicha, encontró un “modelito” bastante sensual que acentuó su belleza y figura.

Así le fue a La Ponky en su sesión de fotos para Playboy

Las fotos para Playboy La Ponky las hizo en Ciudad de México, ya que está en el país azteca desde inicios de semana porque anda haciendo colaboraciones con modelos de OnlyFans de allá.