Famosa modelo tica recibió invitación para salir en revista Playboy, ¿aceptó?

La revista Playboy es una de las más famosas del mundo y salir ahí es considerado como todo un privilegio o una gran logro para algunas modelos, pues saben que solo las mejores o las más guapas aparecen en sus páginas.

La modelo tica Jackeline Segura, mejor conocida como “La Ponky” recibió una invitación para hacer fotos precisamente para esta revista de su edición en México.

La exchica Combate anda en este país haciendo contenido para página de OnlyFans y, según confesó, el ofrecimiento la agarró desprevenida.

Jacky Segura, modelo y exparticipante de Combate, ya está acostumbrada a las sesiones de fotos en lencería. (Instagram)

Jacky hizo un video para contar que le dieron la gran noticia a través de un mensaje y que la sesión de fotos se las harían este mismo viernes de 10 a.m. a 12 m.d..

Como no iba preparada para un sesión fotográfica tan importante su mayor preocupación como toda mujer fue “¿qué me voy a poner?”.

“Me dieron esta noticia de que voy a hacer una fotos para Playboy y no vengo lista, no vengo preparada, no traigo algo así como ¡wow!, espectacular”, dijo en sus historias de Instagram.

Jacky Segura recibió una gran noticia

Según pudo averiguar, cerca de donde se está hospedando en Ciudad de México hay varias tiendas de lencería y no le quedó más que irse de compras.

La revista Playboy se fundó en diciembre de 1953 por Hugh Hefner convirtiéndose en un ícono de la cultura pop y la revolución sexual de aquella época. Su primera edición tenía a Marilyn Monroe en la portada.

En el 2020 se tomó la decisión de descontinuar la edición impresa en Estados Unidos, para enfocarse más en su edición digital, hay otros países que aún tiran algunos ejemplares.

En ese año el influencer y maquillista Alex Badilla salió en la revista Playboy México en su edición de noviembre-diciembre.