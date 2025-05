Excombatiente “La Ponky” protagonizó accidente de tránsito y pidió empatía

La modelo Jacky Segura tuvo un accidente de tránsito, pero afortunadamente está bien. (Instagram/Instagram)

Jackeline Segura, más conocida como “La Ponky”, tras su paso por el programa Combate, de Repretel, protagonizó un accidente de tránsito la tarde de este martes.

La modelo se encuentra bien de salud, pues no sufrió más que un susto, pero pidió a los demás conductores empatía por todos los insultos que experimentó mientras estaba en medio del choque.

Ella contó en sus redes que un conductor que venía detrás de ella en una presa la terminó chocando por detrás por un descuido y que, afortunadamente, los daños fueron solo materiales porque no se golpeó mucho.

Jackeline Segura se tomó con humor que le chocaran su carro

Lo que más le molestó fueron otras personas, en especial motociclistas, le pasaban gritando por provocar que se hiciera más presa.

“Me acaban de chocar por detrás, todo ‘cool’, todo bien, mi carro bendito Dios es bastante fuerte, no le pasó mucho, pero igual es tiempo que tengo que invertir o perder llevando el carro al taller, resolviendo aquí, esperando el tráfico y pues sí”, contó.

Lo peor de todo es que, según ella, otros dos carros chocaron al rato por tratar de esquivar la colisión de ellos, lo que generó una presa mayor y la molestia de muchos que pasaban por el lugar.

“Yo iba tranquilita en presa, así normal, como ustedes sabe que uno va en presa, frenando y acelerando, entonces en esa que ya va a avanzar el carro, yo voy a avanzar y en ese momento fue el que sentí el golpazo por detrás. A lo que me cuenta el señor que me chocó, porque ya después yo me bajé y le dije: ‘por qué me chocó así’, y dice él que venía un poco cansado y que cerró los ojos y pum, ya tenía mi carro encima”, explicó al llegar a su casa.

La Ponky se dio a conocer en el programa Combate de Repretel.

Jackie comentó que lo más difícil no fue ver su carro golpeado, sino el montón de insultos que recibió mientras esperaban el tráfico para que hiciera el parte.

Es por ello que pidió “más empatía por favor” cuando vean a una persona en medio de un accidente porque no saben lo que la otra persona está sintiendo.

“Lo que sí me provoca un poquito de estrés es que la gente no lo puede ver a uno. No es porque sea mujer, ni lo que sea, no es porque sea yo, sino a cualquier persona que vean ahí en un choque, la cantidad de gente, y más que todo en moto, que pasa diciendo: ‘no le pasó nada’, ‘por andar en el celular’, un montón de cosas que no le competen, qué les importa, avancen más bien”, dijo algo enojada.

