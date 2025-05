La Ponky vive tragedia por algo que le hicieron en México: “Voy a entrar en depresión”

La Ponky, cuyo nombre es Jacky Segura, está casi llorando con lo que le hicieron. Fotografía: Instagram Jacky Segura. (Instagram/Instagram)

La modelo Jacky Segura se enfrenta a una verdadera tragedia por algo que le hicieron en México hace unas semanas y que le arruinó una de las cosas por las que ella siempre daba mucho de qué hablar.

En TikTok, la exparticipante de Combate narró la dura situación que vive y que la tiene casi en depresión, todo por aprovechar los buenos precios que había en México –comparados con los de Costa Rica– para hacerse lo que se hizo.

La popular Ponky contó que en un viaje que hizo hace poco al país azteca, fue a un salón de belleza a ponerse unas extensiones, pero nunca le pasó por la cabeza que cuando se las quitara, su pelo se le iba a caer excesivamente e iba a estar más corto de lo que lo tenía.

Segura dijo que su cabello lo era todo en su apariencia, uno de sus rasgos que más llamaba la atención y que más le piropeaban siempre, donde fuera, donde estuviera, por eso está al borde del colapso.

“Me degrafilaron el cabello sin darme cuenta. Me dañé el cabello y ahora lo tengo supercorto, mucho más corto de lo que jamás en mi vida pensé tenerlo, sino me desahogo voy a entrar en depresión”, afirmó en los primeros minutos del TikTok que publicó.

“Los que me conocen desde hace mucho tiempo saben que siempre he tenido el cabello hermoso, era una de las cosas que más me piropeaban en la vida”, expresó como haciendo referencia a la magnitud de la “desgracia” que pasa.

“En un paseo a México, vi que una amiga andaba unas extensiones. En Costa Rica estaban muy caras; en México, muy baratas. Así que le dije que me quería poner extensiones donde ella se las puso. Me quedaron divinas, no me quejo de eso, pero el fin de semana me las quitaron y se me cayó muchísimo cabello porque me las pusieron con unas grapas y una pega”, narró.

La forma en que se las pusieron provocó que mucho de su cabello natural se le desprendiera con la extracción de la extensión, quitándole muchísimo volumen.

La Ponky cuenta la "desgracia" que vive

“Pero aparte de eso, me degrafilaron el pelo sin yo darme cuenta. Es que si ellos me hubiesen dicho que me tenían que cortar el pelo, no me hago nada. No saben cómo me siento en este momento”, continuó.

La Ponky mostró el antes y el después del largo, volumen y estado de su pelo y sí, se lo hicieron completamente leña.

Dijo que tardará en recuperarlo unos dos años y se propuso como objetivo hacer todo lo posible con tratamientos profesionales para que le crezca tres centímetros por mes.

Jacky Segura, La Ponky, dice que su cabello se lo han piropeado toda la vida. Fotografía: Instagram Jacky Segura. (Instagram)

La Ponky anduvo en México a inicios de marzo porque fue a hacer unas fotos para la revista para adultos Playboy, de hecho, esa vez terminó en el hospital porque se quebró la mesa de vidrio en la que posaba.