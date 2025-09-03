Jacky Segura, La Ponky, no se le quedó callada a hombre que le dijo “estás gordita”

Jacky Segura es una modelo de contenido para adultos muy cotizada y conocida en el país. Fotografía: Instagram Jacky Segura. (Instagram/Instagram)

La guapísima modelo Jacky Segura no se le quedó callada a un seguidor que la criticó y la instó a tomar acciones porque, según él, está pasada de peso.

Segura expuso en un posteo de Instagram el comentario que le hicieron en una de sus publicaciones y reaccionó a la cruel opinión de una manera bastante inesperada.

“Ponky, estás gordita, póngase las pilas”, criticó el seguidor a la exparticipante de Combate, quien compartió una captura del comentario al responderle al sujeto.

“Ya, dejen mis lonjitas en paz”, reaccionó La Ponky, en un primer momento, al comentario.

Luego, en un posteo, le envió un mensaje a todos aquellos que están preocupados por cómo luce físicamente en este momento.

“Amores, lo que ustedes no saben es que sin carnita no hay fiesta, pero si andan tan preocupados, pásense al link de mi bio, compran algo y recaudamos fondos para la ciru (cirugía)”, agregó.

Jacky es una de las creadores de contenido para adultos más famosas y cotizadas del país, de ahí la invitación que le hizo a la gente de comprar sus “producciones”, que comercializa a través de OnlyFans y Telegram.

Jacky Segura respondió de esta forma al cruel comentario. Fotografía: Captura Instagram Jacky Segura. (Instagram/Instagram)

Desde luego que la respuesta de La Ponky desencadenó una serie de comentarios de gente que, distinto al seguidor criticón, la alabó por lo guapa que se ve.

“Diosa”, “¡qué hermosa manera de amanecer!, “¡wow, qué divina!”, “te ves increíblemente divina”, consideraron algunos.

Jacky acompañó su reacción con una foto donde luce sus curvas y se exhibe feliz y sin complejos.

La Ponky agarró mucha popularidad en el país por su paso por Repretel hace unos años como parte del elenco de participantes del desaparecido programa de canal 11, Combate.

