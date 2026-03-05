Sucesos

Interpol detiene a supuesto influencer por delitos sexuales contra menores

Caso salió a la luz durante la operación Eclipse liderada por Interpol

Por Alejandra Morales

La Interpol informó sobre la operación Eclipse, una investigación internacional que permitió la captura de 60 personas sospechosas de delitos sexuales contra menores de edad y el rescate de 65 víctimas en varios países.

Entre los detenidos figura un costarricense, quien, según detalló la organización policial internacional este miércoles 5 de marzo, se hacía pasar por una celebridad en Internet para atraer a una víctima menor de edad.

“Una operación policial internacional ha permitido detener a 60 personas por delitos sexuales contra menores y ha permitido identificar y rescatar a 65 menores víctimas, tras un año de labor por parte de las fuerzas del orden de nueve países de América Central, América del Norte y el Caribe”, señalaron en el sitio web de la Interpol.

Un costarricense se habría hecho pasar por una celebridad y atrajo a una víctima de delito sexual, así lo informó La Interpol informó sobre la operación Eclipse, una investigación internacional que permitió la captura de 60 personas sospechosas de delitos sexuales contra menores de edad. Foto: Interpol
Investigación en Costa Rica

En el caso de Costa Rica, las autoridades investigaron contenidos de abuso sexual infantil que figuraban en la Base de Datos Internacional sobre Explotación Sexual de Menores desde hacía más de diez años.

La Interpol explicó que una unidad especializada logró confirmar la identificación de la víctima menor de edad relacionada con ese material.

“El autor del delito se había hecho pasar inicialmente por una celebridad en Internet y luego había utilizado tácticas de seducción de menores, sextorsión y amenazas contra la familia de la víctima para mantener el control sobre ella”, indicó la organización.

Un costarricense se habría hecho pasar por una celebridad y atrajo a una víctima de delito sexual, así lo informó La Interpol informó sobre la operación Eclipse, una investigación internacional que permitió la captura de 60 personas sospechosas de delitos sexuales contra menores de edad. Foto: Interpol
Operativo internacional

La operación Eclipse, realizada entre febrero de 2025 y enero de 2026, contó con la participación de policías de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana.

El objetivo del operativo fue combatir la producción y distribución de contenido relacionado con el abuso y la explotación sexual de menores, además de identificar víctimas y reabrir casos que permanecían sin resolver.

Las autoridades indicaron que la mayoría de las víctimas identificadas tenían entre 5 y 13 años, y aproximadamente el 80% eran mujeres.

