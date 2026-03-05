Sucesos

Padre que habría obligado a sus tres hijos a pedir comida y dinero en la calles ya había sido intervenido por el PANI

El sospechoso, al parecer, obligaba a sus hijos a pedir dinero y comida para luego quitarles todo

Por Adrián Galeano Calvo

El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) reveló una indignante situación relacionada con el hombre sospechosos de obligar a sus tres hijos a pedir dinero y comida en las calles.

El sujeto es un hombre apellidado Robles, de 44 años, quien fue detenido este miércoles por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como sospechoso del presunto delito de trata de personas con fines de mendicidad.

El Pani reveló que esta no era la primera vez que Robles estaba en la mira de las autoridades por no cuidar y proteger a sus tres hijos de 12, 14 y 15 años.

“Hay antecedentes de intervención por supuesta negligencia. Los tres niños y adolescentes estarán bajo nuestra protección en albergue y se están valorando recursos familiares y comunales”.

Padre es detenido como sospechoso de obligar a sus hijo a pedir dinero y alimentos en la calle. Foto OIJ.
Padre es detenido como sospechoso de obligar a sus hijo a pedir dinero y alimentos en la calle. Foto OIJ. (OIJ/Padre es detenido como sospechoso de obligar a sus hijo a pedir dinero y alimentos en la calle. Foto OIJ.)

Dicha institución informó que la oficina local de Hatillo participó en el allanamiento realizado por el Ministerio Público y el OIJ para velar por la seguridad de los menores y llevarlos a que se les realizara una valoración médica.

En cuanto a la investigación, la Policía Judicial informó que esta inició luego de que recibieron información confidencial.

“Se recibió una denuncia confidencial en la que se indicaba la aparente explotación de tres menores de edad. Al parecer, el principal sospechoso sería el padre de los menores quien, presuntamente, los obligaba a recolectar dinero y alimentos en vía pública para posteriormente despojarlos de lo obtenido”, detalló el OIJ.

padre detenidoPANIMendicidad
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

