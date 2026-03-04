Búsqueda de un ave la llevó a una escena de horror: halló a un hombre asesinado, Alajuelita

Una vecina de San Felipe, en Alajuelita, se llevó el susto de su vida cuando buscaba un ave que se le perdió, pero terminó encontrándose con la escena de un homicidio.

Esta situación fue reportada al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) este martes 3 de marzo, cerca de las 4:52 p. m., en un lote baldío.

La víctima fue identificada con el apellido Rojas, de 42 años. Presentaba varios impactos de arma de fuego en la espalda, el tórax y la pierna izquierda.

LEA MÁS: Intentó huir de la muerte 100 metros tras violento ataque, pero las balas lo alcanzaron

El hallazgo ocurrió en un lote baldío en San Felipe de Alajuelita. Foto: Albert Marín (Albert Marin)

“Una vecina que se encontraba buscando un ave que se le había escapado fue quien encontró el cuerpo del hombre y dio aviso a las autoridades”, detallaron en la oficina de prensa del OIJ.

LEA MÁS: El heroico sacrificio que marcó los últimos minutos de joven papá que murió ahogado en playa Jacó

En estos tres meses del 2026 se contabilizan 43 homicidios en San José; los barrios del sur siguen siendo la zona más golpeada por la violencia.

Homicidio en Quepos

Un hombre de apellido Arguello, de 32 años, fue asesinado en Naranjito de Quepos.

De acuerdo con el OIJ, esta situación ocurrió la tarde de este martes 3 de marzo, la víctima se encontraba dentro de una vivienda cuando llegó un sujeto armado y comenzó a disparar en su contra.

Pese al esfuerzo por escapar, los disparos lo alcanzaron y cayó sin vida a pocos metros del sitio donde inició el ataque.

“El ofendido intentó huir del lugar, pero fue alcanzado por el supuesto agresor y falleció a 100 metros de la vivienda”, detallaron en la oficina de prensa judicial.