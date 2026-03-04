Sucesos

Intentó huir de la muerte 100 metros tras violento ataque, pero las balas lo alcanzaron

Un sujeto de apellido Arguello, de 32 años, fue asesinado en Naranjito, Quepos

EscucharEscuchar
Por Alejandra Morales

Un hombre de apellido Arguello, de 32 años, fue asesinado en Naranjito de Quepos.

De acuerdo con el OIJ, esta situación ocurrió la tarde de este martes 3 de marzo, la víctima se encontraba dentro de una vivienda cuando llegó un sujeto armado y comenzó a disparar en su contra.

Pese al esfuerzo por escapar, los disparos lo alcanzaron y cayó sin vida a pocos metros del sitio donde inició el ataque.

LEA MÁS: Profesor galardonado tuvo una terrible muerte y un detalle permitió condenar al asesino

Hombre acribillado en centro de Alajuelita
Un sujeto de apellido Arguello, de 32 años, fue asesinado en Naranjito, Quepos. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

“El ofendido intentó huir del lugar, pero fue alcanzado por el supuesto agresor y falleció a 100 metros de la vivienda”, detallaron en la oficina de prensa judicial.

LEA MÁS: Papá reveló lo que pasó con joven que desapareció, al parecer, a manos de personas a las que habría asaltado

En la escena, las autoridades decomisaron varios casquillos de arma de fuego, los cuales serán clave para la investigación.

De momento no se reportan personas detenidas y el caso se mantiene en investigación por parte del OIJ para esclarecer el móvil y dar con el responsable.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
homicidio en Naranjito de Queposmatan a hombre en Naranjito de Queposhombre huyó de balas por 100 metros
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.