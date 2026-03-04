Intentó huir de la muerte 100 metros tras violento ataque, pero las balas lo alcanzaron

Un hombre de apellido Arguello, de 32 años, fue asesinado en Naranjito de Quepos.

De acuerdo con el OIJ, esta situación ocurrió la tarde de este martes 3 de marzo, la víctima se encontraba dentro de una vivienda cuando llegó un sujeto armado y comenzó a disparar en su contra.

Pese al esfuerzo por escapar, los disparos lo alcanzaron y cayó sin vida a pocos metros del sitio donde inició el ataque.

Un sujeto de apellido Arguello, de 32 años, fue asesinado en Naranjito, Quepos. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

“El ofendido intentó huir del lugar, pero fue alcanzado por el supuesto agresor y falleció a 100 metros de la vivienda”, detallaron en la oficina de prensa judicial.

En la escena, las autoridades decomisaron varios casquillos de arma de fuego, los cuales serán clave para la investigación.

De momento no se reportan personas detenidas y el caso se mantiene en investigación por parte del OIJ para esclarecer el móvil y dar con el responsable.