Profesor galardonado tuvo una terrible muerte y un detalle permitió condenar al asesino

Luis Guillermo Barboza Navarro, de 59 años, fue un destacado maestro y director de escuelas en Pérez Zeledón. Él fue víctima de un atroz crimen y al responsable lo sentenciaron al quedar en evidencia por utilizar una pertenencia de la víctima.

Así lo demostró la Fiscalía de Puerto Jiménez, que llevó a cabo la investigación y logró la condena contra un sujeto de apellidos Pérez Aguilar.

El docente había ganado el premio Mauro Fernández a la excelencia académica, máximo galardón que otorga el Ministerio de Educación Pública (MEP) y lo recibió en Casa Presidencial de manos de la entonces presidenta Laura Chinchilla y del ministro de Educación, en ese entonces, Leonardo Garnier, en el 2013.

La mortal agresión contra el maestro ocurrió el martes 4 de marzo del 2025.

LEA MÁS: Ritual de la almohada y oraciones funcionaron: hallan cuerpo de Andrés Araya en Jacó

Luis Guillermo Barboza Navarro reconocido educador de Pérez Zeledón fue asesinado en su vivienda. En el 2013 recibió el premio máximo a la excelencia por parte de la presidenta Laura Chinchilla y el ministro de Educación, Leonardo Garnier, en el 2013.

“Pérez Aguilar, junto a otra persona a la que se le sigue causa aparte, llegó a la casa del ofendido Luis Guillermo Barboza Navarro, en Sándalo, en Puerto Jiménez. Dentro de la vivienda, golpearon e hirieron a la víctima con armas punzocortantes hasta ocasionarle la muerte”, alegó el Ministerio Público.

LEA MÁS: Las poderosas palabras que mamá dijo frente al mar antes de intercambiar almohada por el cuerpo de hijo

Uso de tarjeta bancaria fue clave en la investigación

Agregaron que luego los sospechosos aprovecharon para apoderarse de las pertenencias del ofendido, específicamente de 23 billetes de colección, una computadora y una tarjeta bancaria.

Justamente, esta tarjeta fue prueba fundamental para los investigadores.

“Una vez con esos bienes, el imputado simuló ser el dueño de esa tarjeta y realizó compras en diferentes comercios de la zona”, agregaron en la Fiscalía.

A Pérez lo sentenciaron por los delitos de homicidio calificado, robo agravado y estafa informática; lo sentenciaron a 48 años de cárcel.

La pena fue dictada por el Tribunal Penal de Golfito, el viernes 27 de febrero anterior, pero el fallo trascendió hasta este martes 3 de marzo.

Mientras la sentencia adquiere firmeza, el imputado debe permanecer en prisión preventiva.